الرقابة الإدارية : ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الحكومية

قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير فرع و٢ مراجعين بهيئة التنمية الصناعية، و٢ من وسطاء الاتفاقات المؤثمة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي جديد مكون من 6 عناصر تخصصوا في اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط كانت تهدف العصابة استخراج رخص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من ‏المصانع دون إتباع الإجراءات القانونية في استخراج تلك التراخيص، وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وبإجراء التحريات عن أنشطة التشكيل العصابي، تأكد صحة تلك المعلومات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، والتي أذنت بضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم .

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير فرع و٢ مراجعين بهيئة التنمية الصناعية، و٢ من وسطاء الاتفاقات المؤثمة، وكذلك أحد الأشخاص تخصص في تنفيذ واصطناع وتزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة.