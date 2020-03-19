اقتصاد وأسواق

الرقابة الإدارية : حملات متابعة الأسواق ضبطت أطنان المطهرات وآلاف الكمامات (صور)

تتضمن 66382 قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات و9000 كمامة و4000 قفاز يدوي
محمود خاطر 6:55 م, الخميس, 19 مارس 20 6:55 م, الخميس, 19 مارس 20

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شنت فرق هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الصيدليات المخالفة و أماكن تخزين المستلزمات الطبية و الأدوية، في محافظة الإسكندرية.

تأتي الحملة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المعدية.

و قالت الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم الخميس، إنه وردت معلومات حول قيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب و إخفاء عبوات المطهرات الطبية و الكمامات، و غيرها من المستلزمات بالبيع لهم.

و أشارت إلى أنه جرى تشكيل خمس مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك و التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة و أماكن تخزين المستلزمات و الأدوية الواردة بشأنها المعلومات.

و أسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات و المخازن غير المرخصة، لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر و مجهولة البيانات التصنيعية، و التخزين و الامتناع عن البيع للمنتجات، و تم ضبط “66382” قطعة من المستلزمات الطبية و المطهرات، و 9000 ماسك طبي، و 4000 قفاز يدوي، و عدة أطنان من المطهرات المتنوعة و المنظفات الأخرى، و جار إحالة جميع المخالفين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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بقلم محمود خاطر

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