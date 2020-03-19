الرقابة الإدارية : حملات متابعة الأسواق ضبطت أطنان المطهرات وآلاف الكمامات (صور)

شنت فرق هيئة الرقابة الإدارية ، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الصيدليات المخالفة و أماكن تخزين المستلزمات الطبية و الأدوية، في محافظة الإسكندرية.

تأتي الحملة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين في ظل حاجتهم الماسة الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروسات المعدية.

و قالت الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم الخميس، إنه وردت معلومات حول قيام البعض من راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة على حساب المواطنين، عن طريق حجب و إخفاء عبوات المطهرات الطبية و الكمامات، و غيرها من المستلزمات بالبيع لهم.

و أشارت إلى أنه جرى تشكيل خمس مجموعات لحملات مكبرة بالاشتراك و التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة و أماكن تخزين المستلزمات و الأدوية الواردة بشأنها المعلومات.