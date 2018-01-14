سيـــاســة

الرقابة الإدارية تلقي القبض على محافظ المنوفية لتورطه في قضايا فساد

أحمد صبري ألقت الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلي أعمال لتورطهم في قضايا فساد جاء ذلك وفق نبأ عاجل نقله موقع التليفزيون، وأكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط.