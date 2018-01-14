الرقابة الإدارية تلقي القبض على محافظ المنوفية لتورطه في قضايا فساد

سيـــاســة الرقابة الإدارية تلقي القبض على محافظ المنوفية لتورطه في قضايا فسادأحمد صبري ألقت الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلي أعمال لتورطهم في قضايا فساد جاء ذلك وفق نبأ عاجل نقله موقع التليفزيون، وأكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط. 14 يناير، 2018 14 يناير، 2018 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر أحمد صبري ألقت الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلي أعمال لتورطهم في قضايا فساد جاء ذلك وفق نبأ عاجل نقله موقع التليفزيون، وأكدته وكالة أنباء الشرق الأوسط. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر