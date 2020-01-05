الرقابة الإدارية تعلن التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس الضرائب السابق

معلومات وردت تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من خلال استغلال سلطات وظيفته

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل عملية القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بالحصول على رشوة.

وأشارت الرقابة الإدارية في بيان، اليوم الأحد، إلى أن معلومات وردت لها تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.

وتابعت: بالعرض على النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي أسفر عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العام والخاصة وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين.

وأوضحت أن بعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، فقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأهابت الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة لمستحقاتها طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.

كما أهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلمن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.