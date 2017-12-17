الرقابة الإدارية تضبط أحد المتسببين في أزمة البنسلين

وكالات: تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأحد، من القبض على (م. ش)، أحد المسؤولين بإحدى الشركات الكبرى للدواء في ضوء التحقيقات الجارية بشأن أزمة «البنسلين». كان رجال هيئة الرقابة الإدارية تمكنوا- بناءً على قرار من نيابة الأموال العامة- من ضبط أحد أصحاب شركات الأدوية المحتكرة استيرا

وكالات:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأحد، من القبض على (م. ش)، أحد المسؤولين بإحدى الشركات الكبرى للدواء في ضوء التحقيقات الجارية بشأن أزمة «البنسلين».

كان رجال هيئة الرقابة الإدارية تمكنوا- بناءً على قرار من نيابة الأموال العامة- من ضبط أحد أصحاب شركات الأدوية المحتكرة استيراد (البنسلين)، حيث أسفرت التحريات تورطه في نقل وكالة استيراده لشركته الخاصة وتربحه جراء ذلك وعدم تدبير احتياجات البلاد خلال الفترة الأخيرة؛ ما تسبب في نقص ملحوظ للبنسلين في الأسواق، فضلا عن ارتكابه بعض المخالفات المالية، وجار عرضه على النيابة.





جاء ذلك في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأزمة مستحضر «البنسلين» الأخيرة، والتي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين.