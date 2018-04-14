الرقابة الإدارية تشكل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

المال- خاص أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور قرار رئيس الهيئة الوزير محمد عرفان جمال الدين الخاص بتشكيل مجلس ادارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بيانوضم التشكيل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والنائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس وحدة غسل الأموال و تمويل الاٍر

المال- خاص

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور قرار رئيس الهيئة الوزير محمد عرفان جمال الدين الخاص بتشكيل مجلس ادارة الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بيان

وضم التشكيل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والنائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس وحدة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب وياتي هذا القرار تفعيلا للدستور المصري واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات عام ٢٠١٧ بهدف مكافحة الفساد وتأكيدآ علي مبدأ النزاهة والشفافية.

وقد جاء الإعلان عن تشكيل مجلس ادارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال احتفالية بمقر الهيئة لتخريج الدفعة الاولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاصلين على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من كلية الدراسات العليا في الادارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقام الوزير محمد عرفان وكلا من السادة وزراء التعليم العالي والاستثمار والاتصالات ورئيس الأكاديمية العربية بتسليم الخريجين شهادات التخرج والتقدير.

وألقى الوزير محمد عرفان كلمة هنأ فيها أعضاء الهيئة الحاصلين على الماجستير مطالبا اياهم وزملاءهم باستمرار العمل بكل اخلاص وتفان من اجل اداء مهمتهم الوطنية.