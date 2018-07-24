الرقابة الإدارية: افتتاح 14 مشروعًا اليوم بتكلفة 155 مليار جنيه

أحمد صبرىقال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، إنه سيتم افتتاح 14 مشروعا اليوم بتكلفة 155مليار جنيه منها أكبر 3 محطات إنتاج كهرباء بالنظام المركب بتكلفة 6 مليارات يورو، إضافة الى افتتاح محطة كهرباء بالرياح لانتاج 350جيجا وات ساعة.وأضاف فى كلمته أمام رئيس الجمهورية خلال افتتاح عدد من



أحمد صبرى

قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، إنه سيتم افتتاح 14 مشروعا اليوم بتكلفة 155مليار جنيه منها أكبر 3 محطات إنتاج كهرباء بالنظام المركب بتكلفة 6 مليارات يورو، إضافة الى افتتاح محطة كهرباء بالرياح لانتاج 350جيجا وات ساعة.

وأضاف فى كلمته أمام رئيس الجمهورية خلال افتتاح عدد من مشروعات الكهرباء، أن الدولة اهتمت بالنقل الكهربائى وشبكة التوزيع حيث تم استثمار 22مليار جنيه لتطويرها وتجديدها لتتحمل النقل لمسافات طويلة والربط الكهربى.

وأكد أنه تم التوسع فى الطاقة الجديدة مثل الرياح والشمس لتصل إلى 20% من إجمالى انتاج الكهرباء خلال 4 سنوات لما لها من فوائد بيئية.

