الرفاعي: مشروعات SMEs تتصدر اهتمامات بنك قناة السويس

أحمد الدسوقي:قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه يولى أهمية كبيرة جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ" SMEs" نظرا لأنها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة.جاء ذلك خلال كلمته فى حفل توقيع عقدين بقيمة 100 مليون جنيه، مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأحد ال

أحمد الدسوقي:

قال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه يولى أهمية كبيرة جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ” SMEs” نظرا لأنها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل توقيع عقدين بقيمة 100 مليون جنيه، مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأحد الماضى، مشيرا إلى أن العقدين اللذين تم توقيعهما مجرد بداية قوية للانطلاق فى هذا القطاع المهم.

وكان الجهاز قد وقع عقدين مع البنك الأول: بـ 50 مليون جنيه، ويهدف إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة، و الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والثاني بـ 50 مليون وهو مخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري المدين.

وأكد «الرفاعى» – فى أول ظهور إعلامى بعد توليه منصبه الجديد- أن مصرفه يسعى إلى تعزيز قدراته التنظيمية والفنية في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (وهو علي رأس الجهات الداعمة تمويلياً لهذا القطاع الحيوي والمهم) طرفاً رئيسياً في التعاون مع البنك للتوسع فى هذا القطاع، مضيفا :«دشنا إدارة جديدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، واستقطبنا لها أكفأ الكوادر ونخطط لاستقطاب قيادات جديدة».

وأشار إلى أن مصرفه ضخ 160 مليون جنيه، فى هذا القطاع خلال الـ 8 أشهر الماضية، ليصل إجمالى المحفظة إلى 300 مليون جنيه حالياً مقارنة بـ 140 مليونا مطلع العام الحالى، مضيفا: «لدينا خطة قوية للوصول بمحفظة القطاع إلى 400 مليون جنيه قبل نهاية 2017 وإضافة المزيد من التمويلات خلال العام المقبل».

وأكد أن مصرفه يعتزم الوصول إلى النسب المستهدفة من قبل البنك المركزي، والبالغة %20 من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاث سنوات، لافتا إلى أن مصرفه سيشارك بقوة فى مبادرة «المركزى».

كان “المركزى” قد أطلق مطلع العام الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على5 % سنويًّا، وتقديم فرصة لـ350 ألف شركة، لتوفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن 20 % من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وقال “الرفاعى” إن مصرفه سيتوسع بقوة عبر فروعه الـ 40 المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيضيف 10 فروع جديدة لشبكة فروعه خلال العام المقبل، لتصل إلى 50 فرعاً.

وعلى الجانب الآخر، قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز يولى أهمية كبيرة للتعامل مع البنوك، للتوسع فى تمويل الـ “SMEs “، مشيرة إلى أن الجهاز ضخ تمويلات، بما يقارب الـ 18 مليار جنيه، للبنوك فقط منذ إنشائه فى السوق المصرية، لإعادة ضخها للمشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر فى السوق المصرية.

وأكدت أن توقيع عقدين مع بنك قناة السويس، يأتى تماشيًا مع سياسات وزير التجارة والصناعة للمساهمة فى توفير مزيد من فرص العمل، وتحسين مستوي المعيشة، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع عقدين جديدين مع بنكى “المصرف المتحد” و”الزراعى المصرى” بقيمة 300 مليون جنيه خلال الشهر الجارى.

وأشارت إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وجميع الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.

وقالت إن الجهاز نجح فى ضخ تمويلات بـ 3.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، ويعتزم ضخ أكثر من 2.5 مليار جنيه جديدة قبل نهاية العام، وكانت «جامع» – قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق – إن المحفظة التمويلية القائمة للجهاز تصل إلى 13 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الجهاز «الصندوق الاجتماعى للتنمية» سابقاً- ضخ تمويلات منذ نشأته، وحتى شهر يونيو الماضى بنحو 30 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم البدء فى تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع فى تمويل هذه الشريحة بشكل مباشر وليس عبر البنوك التى تعمل فى القطاع.