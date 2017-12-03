الرفاعى: نخطط لزيادة فروع بنك قناة السويس إلى 50 فرعا فى 2018

فريق المال:أكد حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن البنك يركز فى استراتيجية التوسع خلال 2018، على أكثر من محور، على رأسها تدعيم الميزانية من حيث معدلات كفاية رأس المال، والسيولة، وإدارة المخاطر. وأوضح خلال الجلسة الثانية، لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أنه تم البدء فى عملية إعادة هيكل



فريق المال:



أكد حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن البنك يركز فى استراتيجية التوسع خلال 2018، على أكثر من محور، على رأسها تدعيم الميزانية من حيث معدلات كفاية رأس المال، والسيولة، وإدارة المخاطر.



وأوضح خلال الجلسة الثانية، لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أنه تم البدء فى عملية إعادة هيكلة شاملة بالبنك، على مستوى الإدارات ومنها إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة، والمخاطر.



وقال إن البنك يخطط لزيادة فروعه إلى 50 فرعا، بنهاية 2018، وإضافة فرعين جديدين قبل نهاية العام الجارى، ليصل عدد الفروع إلى 38 فرعا.

