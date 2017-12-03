الرفاعى: معدل كفاية رأس المال لبنك قناة السويس عند الحدود الآمنة

فريق المال:





أكد حسين الرفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن معدل كفاية رأس المال للبنك عند الحدود الآمنة.





وأوضح – خلال الجلسة الثانية لمؤتمر “الرؤساء التنفيذيين” – أن بنك قناة السويس يعمل حاليا على الاستعداد لتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة من خلال محورين الأول : هو الاحتفاظ بالأرباح، لزيادة رأس المال، والثانى : هو إعادة النظر فى بعض بنود الميزانية، مثل الاستثمارات والأصول غير المستغلة التى تمثل عبئا على معدل كفاية رأس المال، مشيرا إلى أن البنك يضع برامج تدريب للعاملين الذين سيتعاملون مع هذه المعايير.





وقال “الرفاعى” إن البنك المركزى لم يرسل إلى البنوك بعد المعايير المحاسبية الجديدة، وجدول ومراحل تطبيقها وحتى يحدث ذلك فنحن فى طور الاستعداد.





وأكد أنه من الصعب أن يحدد كل بنك مقدار الزيادة فى رأس المال بشكل دقيق وفقا لما سيفرضه معيار 9.