اقتصاد وأسواق

الرغيف من 50 إلى 100 قرش.. أسعار الخبز فى الأسواق

التموين لا تلزم المخابز الأفرنجية والسياحية بسعر بيع
محمد مجدي 4:54 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 4:54 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت «المال» أسعار الخبز البلدى والخبز السياحي، اليوم الثلاثاء 24ـ12ـ2019، في المخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والأفرنجي، ولوحظ تفاوت في سعر خبز الفينو ، حيث يتراوح من 50 إلي 100 قرش للرغيف الواحد ، بالإضافة إلى سعر الخبز البلدي السياحى ، حيث تراوح من 25 إلي 50 قرشا للرغيف الواحد .

وقال المهندس أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيبان تشهد إختلاف في المخابز الأفرنجية نتيجة إختلاف الوزن .

وأضاف حمدى ، أن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحي أو الفينو ، بينما هناك تحديد أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72% ، مع منع استخدام دقيق 82% والمعروف بالدقيق المدعم.

وتراوحت أسعار الخبز فى الأسواق كالتالى: رغيف البلدي الشامي كبير 1 جنيه ، والمتوسط من 25 إلى 50 قرشا ، والفينو من 50 إلي 100 قرش ، و الباتيبان بـ50 قرشا ، و الكايزر بـ1 جنيه ، والفطيرة الكبيرة 8 جنيهات و المتوسطة بـ 4 جنيهات.

في سياق متصل ، قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة ، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف الواحد ، و ذلك نظرًا أن الحكومة تقوم بدعم رغيف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلى أن عدد المخابز السياحية والأفرنجية يصل عددها نحو 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الخبز المدعم بـ 5 قروش والسياحي بـ1 جنيه.. أسعار الخبز اليوم في الأسواق

محمد مجدي 11:44 ص, الثلاثاء, 17 ديسمبر 19

أسعار الخبز في الأسواق اليوم السبت 30-11-2019

محمد مجدي 1:04 م, السبت, 30 نوفمبر 19

زيادة 25 قرشا في «الفينو».. أسعار الخبز اليوم 10ـ11-2019

محمد مجدي 11:58 ص, الأحد, 10 نوفمبر 19

أسعار الخبز في الأسواق اليوم الأحد 3-11-2019

محمد مجدي 9:22 م, الأحد, 3 نوفمبر 19

أسعار الخبز فى الأسواق اليوم السبت 19-10-2019

محمد مجدي 2:46 م, السبت, 19 أكتوبر 19

اسعار الخبز في الأسواق اليوم الأحد 13-10-2019

محمد مجدي 9:18 ص, الأحد, 13 أكتوبر 19