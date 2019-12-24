الرغيف من 50 إلى 100 قرش.. أسعار الخبز فى الأسواق

رصدت «المال» أسعار الخبز البلدى والخبز السياحي، اليوم الثلاثاء 24ـ12ـ2019، في المخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والأفرنجي، ولوحظ تفاوت في سعر خبز الفينو ، حيث يتراوح من 50 إلي 100 قرش للرغيف الواحد ، بالإضافة إلى سعر الخبز البلدي السياحى ، حيث تراوح من 25 إلي 50 قرشا للرغيف الواحد .

وقال المهندس أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيبان تشهد إختلاف في المخابز الأفرنجية نتيجة إختلاف الوزن .

وأضاف حمدى ، أن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحي أو الفينو ، بينما هناك تحديد أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72% ، مع منع استخدام دقيق 82% والمعروف بالدقيق المدعم.

وتراوحت أسعار الخبز فى الأسواق كالتالى: رغيف البلدي الشامي كبير 1 جنيه ، والمتوسط من 25 إلى 50 قرشا ، والفينو من 50 إلي 100 قرش ، و الباتيبان بـ50 قرشا ، و الكايزر بـ1 جنيه ، والفطيرة الكبيرة 8 جنيهات و المتوسطة بـ 4 جنيهات.

في سياق متصل ، قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة ، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف الواحد ، و ذلك نظرًا أن الحكومة تقوم بدعم رغيف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلى أن عدد المخابز السياحية والأفرنجية يصل عددها نحو 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية .