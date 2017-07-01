الرعونة تفقد الأهلي نقطتين أمام زاناكو

علي المصري تسببت رعونة مهاجمي الأهلي، في فقد الفريق نقطتين مهمتين، أمام زاناكو الزامبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب "هيرو ستاديوم"، بالعاصمة الزامبية "لوساكا"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، للمجموعة الرابعة، من دور الستة عشر "المجموعات"، لدوري أبطال أفريقيا. انتهي ا

علي المصري



تسببت رعونة مهاجمي الأهلي، في فقد الفريق نقطتين مهمتين، أمام زاناكو الزامبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب “هيرو ستاديوم”، بالعاصمة الزامبية “لوساكا”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، للمجموعة الرابعة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لدوري أبطال أفريقيا.



انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسيطر النادي الأهلي علي مجرياه بالكامل، وأضاع لاعبوه عددا من الفرص، كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه، من الشوط الأول، أبرزها انفراد جونيور أجايي، الذي وضع الكرة في القائم، وتسديدة لأحمد حمودي، وأحمد فتحي.



ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، وظل الأهلي مسيطرا علي مجريات اللعب، وأضاع وليد سليمان الذي حل بديلا لأحمد حمودي، انفرادا كاملا بمرمي زاناكو، بفضل تألق الحارس ساباتا، ورعونة سليمان في التسديد. بهذا التعادل، ظل زاناكو علي قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ورفع رصيده للنقطة 11، فيما تمسك الأهلي بالمركز الثاني، رافعا رصيده لثماني نقاط، وجاء الوداد البيضاوي المغربي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأخيرا القطن الكاميروني في قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.