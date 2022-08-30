«الرعاية الصحية»: 4.6 مليار جنيه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي

كشفت هيئة الرعاية الصحية أن قيمة الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بلغت 4,6 مليار جنيه ممولًا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة، ومشيرة بتقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي بقيمة 1.6 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2,7 مليار جنيه بزيادة نسبة 35% عن المستهدف، وزيادة تكلفة الخدمة الطبية 56% عن العام المالي السابق بما يعكس اهتمام الهيئة برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية

«الرعاية الصحية»: عوائد بالدولار الأمريكي واليورو لمشروع «نرعاك في مصر»

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إنه ولأول مرة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، مؤكدًا استمرارية تحسن الموقف المالي للهيئة، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد، والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية للهيئة.

ولفت، إلى أن هناك 6 محاور رئيسية لخطة العمل خلال الفترة القادمة، وتتمثل فى (إتمام تطبيق نظم التحول الرقمي، إدارة دورة الإيرادات، نشر ثقافة الجودة وسلامة المريض بالمنشآت الصحية، تسجيل واعتماد المنشآت الصحية، تنفيذ مستهدفات برنامج التدريب الإلزامي، التميز التشغيلي الإكلينيكي وتفعيل دور المجالس الطبية الاستشارية Medical Board).

وأكد أن الخطة المستقبلية لامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية في أقل من 10 سنوات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال ال 8 سنوات المقبلة، كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت، إلى أنه سيتم الانتهاء من التكويد لـ 100% من أصول الهيئة برقم كودي عالمي يكون بمثابة رقم قومي للأصل والتفعيل الكامل للبرنامج بحلول شهر أكتوبر المقبل، مما يضمن استدامة التشغيل بمعايير عالمية والحفاظ على الموارد العامة للدولة.

وأضاف، بأنه تم حصر الأصول لعدد 147,983 أصل طبي وغير طبي، ضمن جهود المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية، فضلًا عن الانتهاء من تفعيل خاصية التعريف والتتبع الذكي QR Code لكافة التجهيزات الطبية ومتابعة آلية لمنظومة الصيانة الدورية لعدد 48,720 أصل بمحافظة الإسماعيلية.