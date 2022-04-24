«الرعاية الصحية»: 4 محاور استراتيجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تدشين 4 محاور استراتيجية لعمل لجنة التخطيط لمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل: (دقة البيانات – العمل بمعايير ومنهجية محددة للتخطيط الصحي – تحديد المسئولية لكل جهة – المراجعة والتحسين المستمر من المنظمات الدولية).

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بإنشاء لجنة مختصة بالتخطيط والإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بأسس ومعايير محدثة عالميًا وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة ..

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية وإدارة تخطيط المشروعات بالهيئة.

وناقش الاجتماع، تصورات ورؤية تشكيل لجنة لإعداد المحافظات لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه ستشكل لجنة عليا برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومقررين للجنة من وزارة المالية، وممثلين على مستوى عالِ من وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية المختلفة ومنظمة الصحة العالمية والمدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها ستضم الأمانة التنفيذية برئاسة من إدارة تخطيط المشروعات الصحية بالهيئة وأعضاء من الوزارات المختلفة، إلى جانب الاستعانة بالاستشاريين والخبرات من الأجهزة والوزارات المختلفة حسب متطلبات وأهداف عمل اللجنة.

واستعرض الاجتماع، مراحل التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض والاحتياجات للمواطنين بكل محافظة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن اللجنة ستختص بالتخطيط الصحي لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًا، مما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطن المصري بكافة أنحاء الجمهورية، والتأكد من تغطية جميع المناطق بالمحافظات بالخدمات الطبية اللازمة لها.