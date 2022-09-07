«الرعاية الصحية والجايكا» يناقشان تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وشينو ماساو، الممثل الأول لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بالقاهرة، الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية المشتركة لتطبيق مشروع التعاون الفني للوكالة لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات (EH-QIPS)، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

التدريب العملي والإلكتروني لمدراء المستشفيات والجودة

واستهل الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، معربًا عن تقديره لمشاركة الاجتماع وانطباعه عن سير العمل في مشروع (EH-QIPS)، مثمنًا الأعمال الأخيرة بالمشروع وانعاكاساته الإيجابية على تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال التدريب العملي والإلكتروني لمدراء المستشفيات والجودة وتدريب المدربين الوطنيين على تطبيق أنشطة المشروع التي ترتكز على الأنشطة المطورة لنظام “5S kaizen – TQM”، من أجل تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، مؤكدًا إحراز تقدم جيد ونجاح بالمشروع.

مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات (EH-QIPS)

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بمجهودات كل القائمين على مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات (EH-QIPS)، مثمنًا التعاون الجيد بين مصر واليابان في هذا المشروع، كما أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لزيارة السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية في يونيو الماضي، كما قدم السيد يوشيمورا يويشيرو، السكرتير الثاني لسفارة اليابان في مصر، خلال الاجتماع، شرحًا لدعم اليابان لمصر في مكافحة COVID-19 والصداقة المستمرة بين اليابان ومصر.

وتناول الاجتماع، عرضًا تقديميًا حول الخطوط العريضة والتقدم المحرز في مشروع (EH-QIPS)، بما في ذلك الأنشطة الرئيسية للمشروع، والإنجازات التي تم تحقيقها نتيجة تطبيقه على أرض الواقع بالأقسام المختلفة في المستشفيات، كما استعرض العديد من المقترحات الخاصة بتنفيذ المشروع، وناقشت اللجنة التنسيقية المشتركة كيفية التعامل مع الاقتراحات حيث خرجوا بالعديد من التوصيات المهمة واللازمة لتنشيط عمل المشروع واستمرار نجاحاته.

تناقل الخبرات للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع الجانب الياباني لتبادل المعرفة وتناقل الخبرات للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا الإسهامات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية، والتي تهدف في المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصريين بجودة عالمية.

التعاون مع (جايكا) يسهم في نقل نظم محدثة من الجانب الياباني لتحسين جودة الرعاية الصحية

وتابع السبكي: التعاون مع (جايكا) يسهم في نقل نظم محدثة من الجانب الياباني لتحسين جودة الرعاية الصحية بمصر، وتوطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، ومعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين خلال الفترات القادمة، والذي يتسق مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الاهتمام بتحقيق التغطية والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وبناء نظام صحي قوي وسليم وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

دقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل

ومن جانبه، أشاد شينو ماساو، بالإنجاز الذي حققته مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى جودة ودقة التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المحدثة، كما أشاد بطريقة العمل التي ترتكز على تطبيق الأنشطة المطورة لتحسين جودة خدمات المستشفيات بنظام (5S kaizen – TQM)، وإحراز تقدم جيد ونجاح بمشروع التعاون الفني للوكالة (EH-QIPS)، مؤكدًا استمرار دعم الوكالة لمشروع لتأمين الصحي الشامل المصري، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أي تجربة، قائلًا “أشيد بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل ونجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر”.