الرعاية الصحية والأفروآسيوى يدرسان تشكيل مجلس أعمال مشترك

الشاذلى جمعةتدرس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، خلال الشهر المقبل؛ بهدف تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الطرفين ذي طابع تنفيذي وتابع للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين.قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات

الشاذلى جمعة





تدرس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، خلال الشهر المقبل؛ بهدف تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الطرفين ذي طابع تنفيذي وتابع للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين.

قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة “بلاتينوم للرعاية الصحية”، إن مجلس الأعمال سيضم أكاديمية لتقديم الدورات التدريبية المهنية للعاملين فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية، وسيتم تخصيص جائزة سنوية للشركات المتميزة، فضلًا عن وجود مجلة لنشر فعاليات وأنشطة المجلس وزيادة الوعي التأميني.

وكشف أنه سيتم تنظيم مؤتمر سنوي دولي للتأمين الطبى والرعاية الصحية تحت رعاية الجمعية والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، بدءًا من الربع الأول من العام المقبل.