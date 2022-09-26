«الرعاية الصحية وألاميدا» يبحثان التعاون لدعم المنظومة العلاجية الإكلينيكية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد ممثل لمجموعة ألاميدا.

وضم وفد ألاميدا كلًا من الدكتور مازن عطية، المدير الطبي لمستشفى السلام الدولي، والدكتورة أميرة حمودة، مديرة العلاقات الدولية بمستشفى السلام الدولي، والدكتور فادي الخوري، وأ. شيماء أحمد، في إطار سلسلة الاجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الطبي الخاص، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، تبادل الخبرات والتعاون في مجالات رعاية المرضى ودعم المنظومة العلاجية الإكلينيكية وتقديم الحلول الطبية المتطورة، لتوفير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الخدمات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى استمرارية تحقيق أهدافها، ورؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، ووضع مصر في مقدمة الدول في مجالات الرعاية الصحية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات التدريب للفرق الطبية

وناقش اللقاء، التعاون في مجالات تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات التدريب للفرق الطبية، ودعم عمليات التحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتعزيز القدرات التكنولوجية الطبية وتبني أحدث الحلول الرقمية لتحسين جودة الخدمات الطبية الإكلينيكية واستمرارية الإرتقاء بكفاءة الأداء بمستشفيات الهيئة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون المشترك مع مجموعة ألاميدا، إحدى المجموعات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، لتبادل الخبرات وتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للهيئة، من خلال بناء نظام رعاية صحية معزز بالتكنولوجيا الطبية يضاهي المعايير العالمية، يضمن توفير خدمات رعاية صحية فائقة الجودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

بناء أنظمة عمل داخل المستشفيات تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على التعاون المثمر مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، من خلال التوأمة بين المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، ومستشفيات مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، والتي أثمرت عن رفع كفاءة التشغيل وبناء أنظمة عمل داخل المستشفيات تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة، فضلًا عن الاستعانة بالاستشاريين من مختلف التخصصات بتلك المستشفيات لتدريب الأطقم الطبية والإدارية على رأس العمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

دعم القيادة السياسية لتطبيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى دعم القيادة السياسية لتطبيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتناقل الخبرات، لضمان نجاح التأمين الصحي الشامل ومطابقته للمعايير العالمية، معربًا عن فخره بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص الوطني، والتي كانت محورًا أساسيًا في دعم نجاحات التأمين الصحي الشامل، وتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين، إلى جانب دعم الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية المستمر بالإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، لتوفير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الرعاية الصحية بمستشفياتها، وتبادل الخبرات مع مجموعة ألاميدا لتقديم أفضل الخدمات الطبية التي تضاهي المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة عملاء الهيئة، إلى جانب تشجيع الاستثمار للقطاع الطبي الوطني الخاص في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تضافر وتكاتف الجهود بقطاع الرعاية الصحية الحكومي أو الخاص أو الأهلي لإنجاح عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، ودعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، من خلال التبادل والاستفادة من الخبرات والمعرفة في كل هو جديد في عالم الرعاية الصحية، لضمان تقديم جميع الخدمات الطبية بأحدث التقنيات في المنظومة، مؤكدًا أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن جانبه، أعرب وفد ممثلي مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، عن سعادتهم بالمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال نقل خبرات المجموعة في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة، مشيدين بدور هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الطبية بمصر، والتي تعد عملاق جديد في مجال الرعاية الطبية بمصر والمنطقة، مؤكدين استمرار تعاونهم ودعمهم لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.