«الرعاية الصحية»: ندرس مشروعا جديدا لإتاحة اللقاحات غيرالروتينية بمنشآت الهيئة

استقبل أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور محمد الضبابي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر (GSK) والوفد المرافق له الدكتور محمد العطار، مدير إدارة فتح الأسواق بالشركة، والدكتور سامر طلعت، مدير القطاع الطبي، والدكتور عمر شكر، مدير الاتصال والشئون الحكومية، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

تحسين الخدمات الطبية المقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر

وناقش اللقاء، بحث التعاون بين الطرفين في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر، وبخاصة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنها دراسة اتفاقية تعاون بينهما لإطلاق برنامج متكامل للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، تشمل التوعية لمرضى الأورام والأمراض الصدرية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق المنظومة لعلاج تلك الأمراض، وعلى رأسها مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بمحافظة السويس، وذلك فضلًا عن الأقسام والعيادات المتخصصة بالمستشفيات متعددة التخصصات لعلاج هذه الأمراض.

وبحث اللقاء، التعاون لمزيد من التدريبات لمقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، بهدف استمرار تنمية مهارات، ورفع كفاءة الصيادلة، في إطار رؤية الهيئة للعمل على تحقيق التميز المؤسسي، وتنمية القدرات، وإطلاع مقدمي الخدمة على كافة المستجدات العالمية في مختلف المجالات ذات الصلة بمجال عمل الهيئة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

إنشاء وحدات مؤسسية بالهيئة تختص بتقييم الأدوية

وتناول اللقاء، تطوير العلاقات بشكل إستراتيجي مع شركة جلاكسو مصر في مجالات الأبحاث العلمية للوصول إلى أحدث وأفضل العلاجات، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، أن المعيار الوحيد لوصف الأدوية الطبية للمريض واستخدام الأدوية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة هو فعالية وسلامة ومأمونية الدواء على صحة المريض المصري، وضمان أحسن ممارسات علاجية والحفاظ على جودة حياة المريض، مشيرًا إلى تفعيل ذلك من خلال إنشاء وحدات مؤسسية بالهيئة تختص بتقييم الأدوية ودراسة فعاليتها بشكل علمي وممنهج تعتمد على أهداف سلامة وأمان المريض.

وتطرق اللقاء، إلى دراسة مشروع جديد متطور ومتميز لإتاحة اللقاحات غيرالروتينية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك إلى جانب تكثيف حملات توعوية عامة بأهميتها بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وتدريب للمتخصصين، من خلال التعاون المشترك بين الطرفين في هذا الشأن؛ مما يعزز التحصين والوقاية من الأمراض بالوصول إلى أعلى نسب للتغطية في اللقاحات.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تسعى دائمًا لرفع مستوى الخدمات الصحية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات التي من شأنها أن تساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري، وتابع إن التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة أساسية للاستفادة من كل نقاط القوة لدى الجميع للوصول لأهداف التغطية الصحية المستدامة 2030.

وأشار السبكي إلى أنه سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي فكل ما هو استثمار على أرض مصر فهو مصري، مؤكدًا الحرص على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الصحية بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد المصري.