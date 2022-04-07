أشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه بموجب نقل تبعية مجمع الأقصر الطبي الدولي لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، إضافة إلى نقل عدد من المنشآت الصحية والبالغ عددها 15 منشآة في إطار تشغيل المنظومة بمحافظة جنوب سيناء، ستحل الهيئة محل الجهات التابع لها تلك المنشأت بكل ما لها وما عليها، كما تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل المنشآت وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

مجمع الأقصر الطبي الدولي يخدم 1,2 مليون نسمة

ولفتت، إلى أهمية مجمع الأقصر الطبي الدولي، كصرح طبي عالمي، سيخدم 1,2 مليون نسمة من أهالي الأقصر والصعيد، يتم تجهيزه لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجودة عالمية، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز المجمع على أعلى مستوى بطاقة استيعابية 211 سرير، ليشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية، ولضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء

وأضافت، أنه تشمل موافقة مجلس الوزراء نقل تبعية مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 160 سرير، تضم 82 سريرا داخليا، 20 رعاية مركزة، 8 حضانات، 5 غسيل كُلوي، 7 عمليات، 9 تحضير وإفاقة عمليات، 3 خدمات المناظير، 1 إفاقة مناظير، 25 طوارئ واستقبال.

وتابعت، أنه تشمل الموافقة مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 88 سريرا، تضم 46 سريرا داخليا، 11 رعاية مركزة، 3 غرف عمليات، 8 حضانات، 9 غسيل كُلوي، 11 طوارئ واستقبال.

واستكملت، أنه تشمل الموافقة أيضًا نقل تبعية 13 مركزا ووحدة طب أسرة بجنوب سيناء، وهي مراكز طب أسرة “أبو زنيمة، دهب، رأس سدر، الرويسات، المزينة”، إضافة إلى وحدات طب أسرة “الجبيل، العرايشية، تال، رأس مسلة، أبو صويرة، الإسباعية، وادي مندر، القرية البدوية”.

موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول لمد منظومة التأمين الصحي

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن موافقة مجلس الوزراء على نقل الأصول تعتبر خطوة جديدة من الخطوات الثابتة التي تخطوها الدولة المصرية في مد منظومة التأمين الصحي الشامل إلى كافة المحافظات، كما تعكس اهتمام القيادة السياسية في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة ليتمتع كل المصريين بالتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أنه يعبر عن نجاح الدولة المصرية في تطبيق هذه المنظومة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية بشكل رسمي.

وتابع: بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء، وإدارة الهيئة الرعاية الصحية وتشغيل المنشآت الصحية بالمحافظة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد على غرار تطبيق المنظومة بباقي المحافظات سالفة الذِكر، ونجاح تشغيلها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى خطة الهيئة لاعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء ضمن استراتيجية الهيئة للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء “الصديقة للبيئة” Green Hospitals، والتي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم خطط التعافي الأخضر لقمة المناخ وفقًا لتوصيات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو 2021، واستعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وفي ضوء المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.