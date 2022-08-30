«الرعاية الصحية»: عوائد بالدولار واليورو لمشروع «نرعاك في مصر»

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إن موازنة الهيئة شملت لأول مرة عوائد بالدولار الأمريكي واليورو كحصيلة من النقد الأجنبي لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، مؤكدًا استمرارية تحسن الموقف المالي للهيئة، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد، والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية للهيئة.

«الرعاية الصحية»: 6 محاور رئيسية لخطة العمل خلال الفترة القادمة

وأضاف «السبكي» أن هناك 6 محاور رئيسية لخطة العمل خلال الفترة القادمة، وهم (إتمام تطبيق نظم التحول الرقمي، إدارة دورة الإيرادات، نشر ثقافة الجودة وسلامة المريض بالمنشآت الصحية، تسجيل واعتماد المنشآت الصحية، تنفيذ مستهدفات برنامج التدريب الإلزامي، التميز التشغيلي الإكلينيكي وتفعيل دور المجالس الطبية الاستشارية Medical Board)، إضافة إلى العمل بمشروع تطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ومنها تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27.

وتطرق إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى (السويس، أسوان)، لتكتمل بذلك المرحلة الأولى للمنظومة وضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لأبنائها.

وناقش الخطة المستقبلية لامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية في أقل من 10 سنوات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين خلال ال 8 سنوات المقبلة، كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

واستعرض، أهم مؤشرات أداء العام المالي للهيئة 2022/2021، والتي تضمنت 4,6 مليار جنيه حجم الإنفاق على الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ممولًا من الموارد الذاتية للهيئة والموازنة العامة للدولة، وتقديم خدمات طبية بتمويل ذاتي 1.6 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق إيرادات وموارد ذاتية أكثر من 2,7 مليار جنيه بزيادة نسبة 35% عن المستهدف، وكذلك زيادة تكلفة الخدمة الطبية 56% عن العام المالي السابق بما يعكس اهتمام الهيئة برفع كفاءة وجودة الخدمة الطبية.

عدد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ أكثر من 4,6 مليون مواطن

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ أكثر من 4,6 مليون مواطن، مضيفًا أن خدمات الرعاية الصحية يتم تقديمها للمنتفعين، بمستوياتها الثلاثة، من خلال 156 منشآة صحية، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة.

وأضاف، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بلغت حتى الآن، 1514 سرير داخلي، و 389 أسرة رعايات مركزة، و 195 حضانات، و 503 ماكينات للغسيل الكُلوي. وتابع: أنه تم تقديم ما يقرب من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، منها 214,418 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.