«الرعاية الصحية»:«شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى خضراء في مصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يرافقه الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اليوم، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك عقب تفقدهما مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم، لمتابعة التجهيزات الجارية لإعدادها كنموذج لأول مستشفى خضراء (صديقة للبيئة) في مصر، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة في دورته القادمة السابعة والعشرين COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

واستعرض اللقاء، الخطوات التنفيذية الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم تسجيل مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول عضو مصري بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية، وكذلك حصلت المستشفى على اعتماد الجودة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لعرض تجربة مستشفى شرم الشيخ الدولي في مؤتمر المناخ COP27.

وناقش اللقاء، سبل التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي بها لدعم تنفيذ المشروعات المتعلقة بالتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي، كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في مصر، تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، ودور هيئة الرعاية الصحية في تبني التوجه الأخضر بمنشآت الهيئة.

و أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تعليماته الفورية بزراعة المنطقة المحيطة بمستشفى شرم الشيخ الدولي وبين مبانيها، وعمل مواقف للدراجات، وربط غرفة طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية الخاصة بمؤتمر المناخ بغرفة طوارئ المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لتنفيذ مبادرة هيئة الرعاية الصحية بتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى خضراء في مصر.

التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء

وتطرق اللقاء، إلى متابعة بدء وإعلان التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم التوقيع على مذكرة نقل أصول المنشآت الصحية بالمحافظة إلى تبعية الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1343 لسنة 2022، تمت الموافقة على نقل تبعية مستشفيي شرم الشيخ الدولي ورأس سدر بالإضافة إلى 13 مركز ووحدة طب أسرة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 96% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن.

وأضاف، أنه بلغ التسجيل الورقي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء إجمالي 109,753 ألف مواطن، فيما بلغ التسجيل الإلكتروني 72,944 ألف مواطن، ونوه إلى أنه تم الانتهاء من الفحص الطبي الشامل لأكثر من 74 ألف مواطن من منتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

وأشار، إلى أن تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وخطة هيئة الرعاية الصحية لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بجنوب سيناء على غرار نجاح تشغيلها بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، تعد خطوة هامة ونقلة نوعية وتكاملية للخدمات الصحية المقدمة للمواطن السيناوي، وتقديمها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتوجه الدكتور أحمد السبكي، بالشكر إلى اللواء خالد فودة، على جهده المبذول ودوره الفعال في دعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وجعله حقيقة على أرض جنوب سيناء، واستمرار دعمه لتنفيذ مبادرة هيئة الرعاية الصحية للمستشفيات الخضراء، إلى جانب متابعته الميدانية والمستمرة لأعمال التطويرات ورفع كفاءة الجارية لباقي المنشآت الصحية المقرر انضمامها لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والذي يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة الصحية لأبناء جنوب سيناء، وتماشيًا مع أهداف المنظومة وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء، وتقديم مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء كنموذج لأول مستشفى خضراء في مصر، يعد خطوة نحو منشآت خضراء ومستدامة، لتكون في إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، وبما يحقق سلامة وتميز الخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية، ومساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني، وفي إطار تعزيز استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27.

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء إلى أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة، وتسجيلها كأول منشأة خضراء بمصر لدى الشبكة العالمية للمستشفيات الصحيه الخضراء، مؤكدًا على أهمية هذه النقلة الهامة فى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، والتي جاءت تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

تلبية أي احتياجات للهيئة الرعاية الصحية

كما وجه الشكر للدكتور نعيمة القصير على دعم المنظمة لمبادرة المستشفيات الخضراء بمصر وجهودها لتعزيز نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل والنهوض بتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا على استعداده التام للتعاون لتذليل أي عقبات وتلبية أي احتياجات للهيئة العامة للرعاية الصحية للاستعداد لمؤتمر المناخ، وتنفيذ مبادرة تحويل مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى خضراء، وإنجاز مشروع المستشفيات الخضراء في المحافظة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، بالإجراءات وتضافر الجهود التي تمت بمستشفى شرم الشيخ الدولي تمهيدًا للتحول الأخضر نحو منشآت صديقه للبيئة، مؤكدة الارتباط الوثيق بين البيئة وقطاع الرعاية الصحية، وأهمية العمل على دمج البُعد البيئي بقطاع الرعاية الصحية، لضمان خدمات صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية للمواطن المصري.