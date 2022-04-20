أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن تفعيل شاشات الاستبيان الإلكترونى لقياس معدلات رضا المواطنين، والبدء في تطبيقها بمراكز ووحدات الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة أن دور الاستبيان هو قياس معدلات رضا المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدَّمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وبذلك يتم قياس مدى رضا المنتفعين عن مستويات الخدمات المقدمة لهم.

وكشفت الهيئة عن إجراء الاستبيان بصورة دورية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بهدف تطوير هذه الخدمات.

وأكدت الهيئة خضوع الاستبيانات للتحليل وقياس مؤشرات الأداء؛ وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للوصول إلى أعلى نسب لرضا المنتفعين بجميع مستشفيات ومراكز ووحدات هيئة الرعاية الصحية.

قياس رضاء المنتفعين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية

الرعاية الصحية: الاستبيان الإلكتروني بدلًا من الورقي ضمن خطة التحول الرقمي

كما يتم إعداد تقارير شهرية لرصد مؤشرات الأداء ورضا المنتفعين بجميع منشآت الهيئة، خاصة أن الاستبيانات الإلكترونية هي آلية محدثة، بحيث تكون بدلًا من الاستبيانات الورقية؛ بهدف الوصول إلى دقة وسرعة الرصد وتسهيلها على المنتفعين والاتجاه إلى التحول الرقمي التام بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

«عبد الغفار»: مشروع التأمين الصحي الشامل يجري تطبيقه على 6 مراحل

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تطبيقه على 6 مراحل بكل محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكل المواطنين دون تمييز،

لافتًا إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والتي تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.

‏‎وأوضح عبد الغفار، خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ولجانها الخاصة بقطاعي الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، المحاور التي يرتكز عليها نظام تقديم الخدمات الصحية في مصر،

وأولويات القطاع الصحي التي تتمثل في تطوير المنشآت الصحية وفقًا للمعاير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،

وتنفيذ نظام مؤسسي فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلًا عن العمل على تحسين النظام الغذائي للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة،

منوهًا بالإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتي حققت الاستفادة لـ86 مليون مواطن.