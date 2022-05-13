«الرعاية الصحية» : زيادة التخصصات بالمستشفيات وإنشاء مراكز لحساب تكلفة الخدمات الطبية

وجّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتشكيل لجنة لتقييم واختيار الأطباء الأكفاء للعمل بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية”، خلال أسبوعين من تاريخه.

لجنة لاختيار الأطباء بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات الهيئة

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من المدير التنفيذي للهيئة، ورئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، ومستشار الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية، ومستشار الهيئة للتحول المؤسسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لرئيس هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل، والذي عُقد بحضور نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للهيئة،

إضافة إلى عدد من قيادات الهيئة بمقر الهيئة، وبمشاركة مديري الأفرع بمحافظات التأمين الصحي الشامل عبر تقنية الفيديو كونفرانس،

وذلك للاطلاع على كل المستجدات وحل جميع التحديات، ومراجعة واستحداث الخطط المستقبلية للهيئة، وصولًا لأفضل مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

جودة الأداء الطبي والانضباط الإداري

وشدد السبكي على أن إستراتيجية وأهداف عمل الهيئة خلال الربع الرابع من العام المالي 2022/2021، لا بد أن ترتكز على محورين أساسين وهما جودة الأداء الطبي، الانضباط الإداري،

وذلك بهدف استمرارية تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

زيادة التخصصات الطبية داخل المستشفيات

وأوضح أن تحقيق جودة الأداء الطبي تشمل زيادة التخصصات الطبية داخل المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية،

إضافة إلى إعادة توزيع الخدمات مرة أخرى على كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بشكل يتناسب طرديًا مع معدلات الترددات ووفقًا للاحتياج الفعلي للخدمات بكل محافظة،

إضافة إلى تشكيل لجنة تقييم واختيار رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات سالفة الذِكر، مما يضمن استمرارية توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.

إنشاء مراكز لحساب التكلفة للخدمات الصحية

ووجّه الدكتور أحمد السبكي بإنشاء مراكز لحساب التكلفة للخدمات الصحية داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث،

لتحديد كيفية الاستغلال الأمثل للموارد مع الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية، وذلك بما يتماشى مع توجه الهيئة للتشغيل بالفكر الاقتصادي، لاستدامة الحفاظ على الموارد العامة للدولة.

تفعيل آلية تقييم العاملين بصورة دقيقة

وشدد السبكي على أهمية انضباط الأداء الإداري للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل،

وذلك باستمرارية تفعيل آلية تقييم العاملين بصورة دقيقة، إلى جانب إعادة تخطيط العمالة بالشكل الذي يحقق الفاعلية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية التي تمتلكها الهيئة، ويحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها وخبراتها.

وضع خطة تدريبية شاملة لكل فرد من العاملين

ووجّه رئيس هيئة الرعاية الصحية باستمرارية رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات الثلاث،

من خلال الوقوف على أحدث الممارسات العالمية ووضع خطة تدريبية شاملة لكل فرد من العاملين سواء من الأطقم الطبية والإدارية والفنية وغيرها، وتنفيذها،

مع تفعيل معايير لتقييم الأداء وربطها بمدى الالتزام بالجانب التدريبي، وذلك بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحسين مخرجات العمل ومطابقته للمعايير العالمية.

تفعيل التواصل الإلكتروني بين العاملين Care Connect

ووجّه السبكي بتفعيل التواصل الإلكتروني بين العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل من خلال تطبيق Care Connect أول منصة تفاعلية رقمية بين العاملين تضم أعضاء المهن الطبية،

وذلك بما يحقق أعلى درجات التواصل بين العاملين وتناقل الخبرات بينهم، وبما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة ومعدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.