«الرعاية الصحية»: رقم كودي لكل أصول الهيئة وتطبيق خاصية QR code للتجهيزات الطبية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن حصر 147.378 ألف أصل طبي وغير طبي تابع للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، باعتبارهم المحافظات الثلاث الأُوَل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك ضمن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول، التي استحدثتها الهيئة للحفاظ على المال العام واستثمارات الدولة.

متابعة مشروع حصر واستدامة الأصول التابعة للهيئة بالمحافظات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، لمتابعة مشروع حصر واستدامة الأصول التابعة للهيئة بالمحافظات، والذي يسمح بإدارة هذه الأصول واستثمارها والاستفادة منها على الوجه الأمثل، ويضمن استدامة هذه الأصول بأعلى كفاءة ممكنة تؤهلها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

«السبكي»: تفعيل المنظومة الذكية لحصر واستدامة أصول هيئة الرعاية الصحية

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن تفعيل المنظومة الذكية لحصر واستدامة أصول هيئة الرعاية الصحية يعزز الحفاظ على استثمارات الدولة و يضمن كفاءة التشغيل طوال العمر الافتراضي، وذلك في إطار من الحوكمة، كما تضمن متابعة الصيانة الدورية الذكية لكافة الأصول سواء الطبية أو غير الطبية، فيما يتم ربطها بمنظومة تقارير ذكية لتسعير كافة الأصول الطبية وغير الطبية داخل الهيئة من خلال الحلول التكنولوجية والرقمنة الخاصة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلي أنه من خلال تلك المنظومة يتم تتبع الأصل الطبي وغير الطبي الذي تم تكويده بعد استلامه، سواء في حالات النقل أو الإحلال أو أيٍ من الإجراءات المختلفة التي تتم للأصل، وذلك في إطار من المتابعة الدورية وبما يضمن التحكم في الأصل بشكل عام وحال الطوارئ بشكل خاص، مؤكدًا أن حصر كافة الأصول يتم من خلال نظم رقمية ذكية لا ورقية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمشرف العام على المشروعات الاستراتيجية، ورئيس لجنة لحصر واستدامة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية موقف مشروع حصر واستدامة الأصول، لافتًا إلى الانتهاء من حصر وتكويد 100% من الأصول الطبية وغير الطبية، بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تطبيق خاصية التعريف والتتبع الذكى QR code، والبالغ عددها 48.115 ألف أصل طبي وغير طبي، مشيرًا إلى تفعيل منظومة الأصول الذكية بالإسماعيلية كنموذج أولي واسترشادي لباقي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما تم حصر أكثر من 41.299 ألف أصل طبي وغير طبي بمحافظة الأقصر، و 38.973 ألف أصل طبي بمحافظة بورسعيد، حتي الآن، واستكمل: نستهدف استكمال عملية التكويد بخاصية qr code بباقي محافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنظومة الذكية لحصر الأصول تضمن الاستخدام الأمثل للأصول.

الاستدامة المالية من خلال منظومة رقمية مميكنة

وأضاف الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة، أن أعمال جرد وحصر الأصول وأعمال الصيانة وميكنتها وتثمين أصول هيئة الرعاية الصحية سواء الأصول الطبية أو غير الطبية بقيم حقيقية، يضمن الاستدامة المالية من خلال منظومة رقمية مميكنة بما يضمن استدامة الحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن تفعيل المنظومة الذكية والتقارير المالية الذكية يساهم في ضبط الحوكمة المالية والحفاظ على استثمارات الدولة، وتابع: المنظومة الذكية لإدارة الأصول، تعتمد على نظام التكاليف الذكية والتي تختص بتقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة، وذلك من خلال إجراءات وأساليب توضع لضمان سير العمل، وحماية الأصول، والمحافظة على القدرة النقدية والمحاسبية وفق المعايير والنظم الصحيحة، مشيرًا أن عملية تكويد الأصول بطريقة محاسبية صحيحة تساهم في حساب قيم الإهلاك للأصول التي يتم استهلاكها بمرور الوقت بما يؤدي لانخفاض قيمتها.

عُقد الاجتماع بحضور كل من د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، د. أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، د. أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، د.مصطفى غنيمة، د.أحمد حماد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، د.عادل تعليب، مدير الإدارة العامة المراجعة الداخلية بالهيئة، د. وائل عمران، مدير عام الشؤون الإدارية والمشرف على شؤون الإمداد، م.محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة، بالإضافة إلى السادة مديري الأفرع و عدد من قيادات الهيئة.