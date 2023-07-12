«الرعاية الصحية»: دراسة نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في روسيا

التقى أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية مع الدكتورة آنا يارفيتس، الرئيس التنفيذي لشركة RUSFIC المملوكة لشركة RECORDATY الإيطالية ورئيس لجنة الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الصحة التابعة للإتحاد الروسي للصناعات وريادة الأعمال.

وناقش السبكي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات تنمية قطاع الرعاية الصحية بمصر، وعلى رأسها تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص لإثراء وتكامل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

تشجيع الاستثمار الصحي بمصر

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى دراسة نموذج الشراكات بين القطاع العام والخاص في روسيا كأحد النماذج الدولية الناجحة، ومؤكدًا حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، ومنوهًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أتاحت فرص ذهبية لمشاركة القطاع العام مع الخاص، كما ساهمت في تشجيع الاستثمار الصحي بمصر.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أهم مظاهر تطورات الدولة المصرية في قطاع الرعاية الصحية، والتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، كما استعرض إمكانات وتجهيزات منشآت هيئة الرعاية الصحية، وما تشمله من بنية تحتية قوية، وتأهيلها للتسجيل والاعتماد للجودة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، ومفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، فضلًا عن امتلاكها كوادر طبية وإدارية مؤهلة على أعلى مستوى، تضمن تقديم خدمات طبية بمستوى عالمي متميز، وتفعيل استخدام تكنولوجيا الرعاية الصحية، كل ذلك بما يؤهلها لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين الروس إلى مصر بغرض العلاج، وتحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية “نرعاك في مصر”.

تنمية العلاقات مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز التعاون المشترك

وأكد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنمية العلاقات مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز التعاون المشترك في شتى مجالات الرعاية الصحية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، مما يسهم في تشجيع مشاركة الشركات العالمية الرائدة في القطاع الطبي للاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وزيادة حجم الاستثمارات بها، وخاصة بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة بهذا المجال.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة آنا يارفيتس، بالطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيرة إلى أنه قد تحققت إنجازات عديدة ومبادرات ومشروعات عملاقة، كما أعربت عن إعجابها الشديد بحجم إنجازات هيئة الرعاية الصحية في تلك الفترة القصيرة، وسعيها لتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل أفضل للرعاية الصحية في مصر، مؤكدة ترحيبها بالتعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها الخدمات الافتراضية وتطبيق النموذج الأمثل للشراكة بين القطاع العام والخاص في الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية الأخيرة إلى دولة روسيا، في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وروسيا فيما يتعلق بالمجال الصحي، كما رافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.