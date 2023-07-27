«الرعاية الصحية» توقع بروتوكول تعاون مع «نيوماستر» لتقديم خدمات السياحة العلاجية

شهد أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وشركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، لتقديم خدمات السياحة العلاجية.

ووقع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد محمد سرور، المدير التنفيذي لشركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، ممثلًا عن الشركة، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.

تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن البروتوكول يؤهل الهيئة للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، بما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الجودة والتميز فى الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية، والتى جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعى التأمين الصحى الشامل فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والعالمية.

وأضاف، أن البروتوكول يدعم الترويج للسياحة العلاجية في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق أهداف ورؤية الدولة في أن تصبح مقصدا عالميا للاستشفاء في المنطقة، وزيادة أعداد الوافدين للعلاج من الأجانب بمستشفيات الهيئة بالتعاون مع شركة نيوماستر، مشيرًا إلى أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون لإنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة وعيادات بالفنادق بالمحافظات السياحية وتسهيل تأشيرات الدخول لمصر، مؤكدًا أن تنمية موارد السياحة العلاجية مشروع تكاملي بين مؤسسات الدولة، وعدد من الوزارات، وأننا نستهدف دعم تواجد القطاع الخاص الوطني بالأسواق الدولية.

وتابع السبكي: لدينا منشآت صحية تتمتع ببنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة وأسعار تنافسية تؤهلنا لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين، كما نطبق أضخم برامج السياحة العلاجية بمشروعنا للسياحة العلاجية “نرعاك في مصر”، مضيفًا نستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار أموالها تعود بالنفع على المواطنين ومشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج

وأكد أن البروتوكول يأتي ضمن إستراتيجية هيئة الرعاية الرامية إلى استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات منشآتها الصحية فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، والتأكيد على أهمية الثقة بكفاءة المنظومة الصحية فى الدولة، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق مواقع متقدمة فى مؤشرات التنافسية العالمية، لافتًا إلى أنه في الفترة الماضية استطعنا النفاذ لأسواق أفريقيا وشرق أوروبا، ونستهدف تعزيز تواجدنا دوليا والنفاذ لأسواق جديدة الفترة القادمة.

إنعاش السياحة العلاجية بمصر

من جانبه، صرح اللواء خالد محمود صالح، رئيس مجلس إدارة شركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، بأن تعاوننا مع الهيئة يأتى نظرًا لما تمتلكه من إمكانات هائلة تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية، وتحتاج إلى الترويج لها عالميًا وتسويق كل إمكاناتها بشكل احترافي، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى إنعاش السياحة العلاجية بمصر، ووضعها بأعلى مراكز السياحة العلاجية العالمية.

وأعرب اللواء خالد محمود، عن فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية لتحقيق الهدف المشترك بينهم فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، لافتًا إلى أن توفير مستشفيات هيئة الرعاية الخدمات الطبية والعلاجية لعملاء الشركة لديهم سواء من داخل مصر أو خارجها، يضمن لهم أعلى قدر من الخدمات المميزة بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة نحو توفير جميع الخدمات الصحية والمبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الرائدة لعملائها.