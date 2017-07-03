الرعاية الصحية تفعل التعاون مع مستشفيات الإسكندرية وأسيوط

المال ـ خاص فعلت الجمعية المصرية للرعاية الصحية، بروتوكول التعاون الذى وقعته مؤخرا، مع المجلس الأعلى للجامعات، للاستفادة من خدمات المستشفيات الجامعية، بأسعار مدعمة وهى الأسعار نفسها التى تستفيد منها وزارة الصحة . وقال حسام ثابت، العضو المنتدب لشركة «كورميد للرعاية الصحية» إنه تم التعا



المال ـ خاص

فعلت الجمعية المصرية للرعاية الصحية، بروتوكول التعاون الذى وقعته مؤخرا، مع المجلس الأعلى للجامعات، للاستفادة من خدمات المستشفيات الجامعية، بأسعار مدعمة وهى الأسعار نفسها التى تستفيد منها وزارة الصحة .

وقال حسام ثابت، العضو المنتدب لشركة «كورميد للرعاية الصحية» إنه تم التعاقد بين بعض شركات الرعاية الصحية مثل «عناية» و«إيجى ميد» مع المستشفى الجامعى بكلبة طب الإسكندرية، ومستشفى المواساة الذى يتبعه، كما تم التعاقد مع مستشفى أسيوط الجامعى، لافتا إلى أن صيغة التعاقد موحدة مع جميع المستشفيات الجامعية للاستفادة من خدماتها .

و أضاف أن أى شركة رعاية صحية عضو بالجمعية، تستطيع أن تستفيد من خدمات هذه المستشفيات التى تم تفعيل البروتوكول معها، مشير إلى أنه جار تفعيل البروتوكولات مع باقى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية .

و كانت الجمعية المصرية للرعاية الصحية والمجلس الأعلى للجامعات، قد وقعا البروتوكول نهاية العام الماضى لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمشتركي شركات إدارة الرعاية الصحية -الأعضاء بالجمعية – من خلال المستشفيات الجامعية، طبقًا لقائمة خدمات محددة وقائمة أسعار متفق عليها.

