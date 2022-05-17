«الرعاية الصحية» تطلق مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة

أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة، لحوكمة استخدام الدواء بشكل آمن وفعال بشكل عام، وترشيد استخدام المضادات الحيوية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بشكل خاص، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية.

تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل

ودعا الدكتور أحمد السبكي، إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلي الجهات المعنية بالرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة على أعلى مستوى.

وشهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية.

دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد،

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ورفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، والمساهمة في بناء رعاية صحية وبنية معلوماتية كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، واستمرارية النهوض بها.

إطلاق مبادرات لتعزيز وعي المواطنين حول أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

وأضاف، أن البروتوكول يشمل التعاون في إطلاق مبادرات لتعزيز وعي المواطنين حول أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وتقليل مقاومة مضادات الميكروبات، ممثلة في مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة، بما يسهم في تقليل نسب الوفيات بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وتابع، أن البروتوكول يشمل التعاون في تدريب ورفع كفاءة وإمكانات مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى إطلاق عدة حملات ومبادرات توعوية حول الأمراض المختلفة، بما يتماشى مع حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطن المصري، وحصوله على رعاية صحية آمنة وفعالة، كذلك ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، التعاون مع شركة فايزر مصر، واصفًا إياها بأنها “شريك نجاح”، ومشيدًا بالمشاركة والمسئولية المجتمعية لشركة فايزر مصر، واستمرارية تعاونها لدعم نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتشجيع مناخ الاستثمار في القطاع الصحي بمصر.

تكاتف الجهود سواء بين القطاع الحكومي أكبر ضمانة لنجاح جهود الدولة المصرية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن تكاتف الجهود سواء بين القطاع الحكومي والخاص أو مؤسسات المجتمع المدني هو أكبر ضمانة لنجاح جهود الدولة المصرية وحلم القيادة السياسية في الوصول لحلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز وبأعلى معايير الجودة العالمية، وهو مؤشر للإصلاح الصحي الشامل في مصر.

ومن جانبه، عبر الدكتور يسري نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر مصر، عن سعادته بتواصل التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار البروتوكول القائم بين هيئة الرعاية الصحية وشركة فايزر مصر من خلال إطلاق وجه جديد من أوجه التعاون، وهو الحملة التوعوية عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، وأكد على أهمية تكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات الدولة للنهوض بالقطاع الصحي المصري في إطار رؤية مصر 2030، وأشاد دكتور يسري بالجهود المضنية التي تقوم بها الحكومة المصرية في شتى المجالات التي تهدف للرقي بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

وأكد دكتور نوار، على استراتيجية شركة فايزر في مصر والتي تعمل على المساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية والأدوية من خلال الشراكات القوية وتعزيز الجهود القومية حيث تعمل الشركة على نقل المعرفة وتبادل الخبرات العالمية لخدمة وتحسين حياة المرضى”.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية.