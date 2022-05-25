«الرعاية الصحية»: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بعقد اجتماعات عالية المستوى مع الجهات المختلفة المعنية لوضع خطوات جادة لتسريع عمليات تسجيل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وباقي المحافظات تباعًا، وفقًا للتكليفات الرئاسية لتسريع وتيرة مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى كل مواطن على أرض مصر.

بهدف تسريع وتيرة تطبيق المنظومة

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (15)، بهدف تسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

تيسير عمليات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي للآليات الجديدة لتيسير عمليات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل توفير منافذ بوحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتسجيل المواطنين بالمنظومة بمحافظات التطبيق، إضافة إلى أنه جار الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحي الشامل من خلال منافذ البريد، كما أنه جاري إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص للتعاقد لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي

وناقش الاجتماع، تشجيع مشاركة القطاع الخاص للتعاقد لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين، وفقًا لشروط الانضمام للمنظومة بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لمعايير GAHAR2021، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى الأهمية القصوى لذلك لزيادة فرص الاستثمار بما يتيحه نظام التأمين الصحي الشامل الجديد من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية، كما لفت الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى زيادة أعداد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى 176 منشآة حتى الآن.

مناقشة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

وتناول الاجتماع، مناقشة الاستعدادات للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى تخصيص مقر للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعتي أرض كمقرات لفروع الهيئات الثلاث بمحافظتي جنوب سيناء والسويس، استعدادًا لتجهيزها وفقًا للبرنامج الوظيفي لها.

وتطرق الاجتماع، إلى تعزيز وعي المواطنين عن أهمية ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لدفع عملية تجميع الاشتراكات بها، وذلك من خلال تعزيز الوصول للمواطنين عن طريق حملات توعوية بالرسائل النصية SMS، وأشار المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى إرسال 430 ألف رسالة نصية توعوية للمواطنين عن طريق ال SMS خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى تعليق لوحات إرشادية وتوزيع مطبوعات توعوية بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية للمنظومة، فضلًا عن خطة توسيع آليات وأماكن التسجيل بالمنظومة، وكذلك نشر الرسائل التوعوية عبر مركز الاتصال الآلي للمنظومة.

تكثيف عمليات تدريب فرق عمل رضاء المنتفعين بالمنظومة

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بتكثيف عمليات تدريب فرق عمل رضاء المنتفعين بالمنظومة، والعمل على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، للرد على جميع استفسارات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل، ومنها خطوات الانتفاع بالخدمات وطرق الحصول عليها، ونسب وطرق دفع الاشتراكات، كما وجه بضرورة المشاركة بين هيئات المنظومة لصياغة الرسائل التوعوية عن خدماتها وأهميتها ومميزات الإشتراك بها بطريقة سهلة ومبسطة وجذابة للجمهور العام، وبشكل عالي الجودة.

رفع قدرات وإمكانات مركز الاتصال الآلي للمنظومة 15344

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية رفع قدرات وإمكانات مركز الاتصال الآلي للمنظومة 15344، والذي يختص بالحجز للكشف بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى الرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين؛ لضمان أفضل وأعلى معدلات التشغيل، حيث أشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى العمل لزيادة قدرة مركز الاتصال الآلي استعدادًا لزيادة معدلات حجز الخدمات خلال فترة الصيف بمحافظات تطبيق المنظومة، وكذلك لمواكبة التوسع في امتداد تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة تباعًا.

مناقشة مقترح بشأن التحقق من صحة مؤهلات العاملين الجدد

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح بشأن التحقق من صحة مؤهلات العاملين الجدد والحاليين طبقًا لمعايير GAHAR2021، حيث تم الاتفاق على العمل لربط قواعد بيانات هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل مع قواعد بيانات الجهات المعنية والمختصة للتحقق من ذلك، كالنقابات والجامعات المصرية، وليتم ذلك بشكل إلكتروني أونلاين مستقبلًا.

مناقشة تنظيم أضخم مؤتمر وحدث مهم للترويج لمنظومة التأمين الصحي

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة تنظيم أضخم مؤتمر وحدث مهم للترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بلجان تنظيمية مشكلة من الهيئات الثلاث للمنظومة خلال الفترة المقبلة، ولفت الدكتور أحمد السبكي، أنه سيعد بمثابة منصة لالتقاء الأفراد والجهات ذوي الأهداف المشتركة مع المنظمين لتبادل الأفكار والخبرات ونسج العلاقات للتعاون والشراكة الفعالة، لبناء نظام صحي قوي وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، ومستوى تقديم الخدمة سيكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لامتداد المنظومة كاملة إلى كافة محافظات الجمهورية قبل نهاية 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.