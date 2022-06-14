«الرعاية الصحية»: تسجيل مجمع الإسماعيلية طبقًا لمعايير منظومة التأمين الطبي الشامل

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح تسجيل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لمعايير GAHAR2021، والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية؛ لينضم لمنظومة التأمين الطبي الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن نجاح تسجيل مجمع الإسماعيلية الطبي لاجتيازه المعايير القومية للتسجيل GAHAR2021، والتي تشمل “المتطلبات الأساسية، متطلبات السلامة الوطنية، المتطلبات الأساسية للجودة، الدليل التشغيلي للمنشأة”، وتضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، كما تضمن مواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

نجاح تسجيل مجمع الإسماعيلية الطبي تكليلًا لجهود العاملين به

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نجاح تسجيل مجمع الإسماعيلية الطبي إنما يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين به، موجهًا التهنئة لكتيبة العمل داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، ولكل من ساهم من رئاسة الهيئة وفرعها بالإسماعيلية في الوصول لهذا الإنجاز.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، تحية شكر وتقدير إليهم على ما يبذلونه من جهد لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة للمريض، بمعايير تضاهي أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة العالمية، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 860 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية حتى الآن، وبجودة عالمية.

وأشار السبكي، إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يمتلكه من تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

ولفت، إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي، صرح طبي بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ويضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية والمتقدمة والنادرة منها.

وأضاف، تشمل الخدمات العلاجية بالمجمع خدمات “الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، تخاطب”.