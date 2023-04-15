«الرعاية الصحية» تبحث مع «أبوت» الاستفادة من أحدث الدراسات والبحوث العلمية

استقبل

أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية وفدا من ممثلي مجموعة أبوت ABBOTT العالمية، يضم الدكتور كريم محسن، المدير العام لأبوت مصر، والدكتور ناجي حلمي، مدير السياسات الدوائية والعلاقات الحكومية، والدكتور محمد قاسم، مدير قطاع التسويق، والدكتور أمجد إبراهيم، مدير القطاع الحكومي، لبحث التعاون المشترك.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون لتطبيق مفاهيم اقتصاديات الرعاية الصحية على جميع الموارد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي ترتكز على الاستفادة من أحدث الدراسات والبحوث والأدلة العلمية والإجراءات الإدارية والمالية المتطورة، لتحقيق استراتيجية الهيئة نحو التوسع في الخدمات الصحية، وتقليل التكاليف، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، وتحقيق التميز الإكلينيكي، وضمان استدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية بمعايير عالمية.

وناقش اللقاء، والذي عقد بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، سبل التعاون بين الطرفين في مجال الصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، مما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وكوسيلة فعالة وآمنة تساعد أفراد الفريق الصحي على التواصل فيما بعضهم البعض لتبادل الخبرات في التشخيص الدقيق والعلاج للحالات بأحدث التقنيات والبروتوكولات الإكلينيكية، إضافة إلى التواصل لتبادل الخبرات مع كوادر طبية متخصصة من مختلف أنحاء العالم.

كما تناول اللقاء، بحث سبل التعاون في مجال تدريب مقدمي الخدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في التخصصات المختلفة، مما يسهم في إكسابهم مزيد من المهارات التكنولوجية والمعرفية والمهنية، ورفع كفائتهم واستمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى التعاون في إطلاق الحملات التوعوية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مما يعزز من وعيهم الصحي حول الأمراض وكيفية الوقاية من الإصابة بها، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم.

التركيز على التقنيات الرقمية والاتصال الطبي عن بُعد

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود لتعزيز التعاون في بناء مستقبل أفضل لقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على تقنيات الرعاية الصحية التي تسهم في التشخيص الدقيق والمبكر للأمراض وعلاجها بشكل أفضل وأسرع لمزيد من المرضى، والتركيز على التقنيات الرقمية والإتصال الطبي عن بُعد، وتنمية مهارات مقدمي الخدمة، وتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتفعيل تطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة، مما يدعم تحسين كفاءة نظم الرعاية الصحية، وضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع في العالم.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على تبادل المعارف الطبية والخبرات والتجارب الدولية الناجحة، لتقديم حلولًا علمية وأكثر ابتكارًا للرعاية الصحية، بما يلبي احتياجات منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين من خدمات الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، وتعزيز تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة فيما يتعلق بمجال الخدمات الطبية.