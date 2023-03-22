«الرعاية الصحية» تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة «هوليستيك الإماراتية»

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تطوير منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية

أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور نهيان هلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة هوليستيك الإماراتية المتخصصة في الطب المهني، لبحث سبل التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، سبل التعاون بين الطرفين من تبادل الخبرات التي من شأنها تطوير منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وجعل أماكن العمل أكثر أمانًا وصحة، للحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل وتعزيزها، وتحسين بيئة العمل لتصبح مواتية للسلامة والصحة، وضمان التكامل مع البرامج الصحية الوطنية ذات الصلة، مثل تلك التي تتعامل مع الأمراض المعدية وغيرالمعدية، والوقاية من الإصابات، وتعزيز الصحة العقلية، والصحة البيئية، وتطوير النظم الصحية.

واستعرض اللقاء، شرح تفصيلي وتعريفي لأهم إنجازات مجموعة هوليستيك الإماراتية، ومجالات العمل والتعاون في مجال الصحة المهنية، وكيفية تقديم الخدمات، والقيمة المضافة نتيجة تطبيق أعلى معايير الطب والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، بالإضافة إلى الإطلاع على الأنشطة والنماذج المختلفة الخاصة بأعمال مجموعة هوليستيك الإماراتية.

تعزيز القدرات المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية

وبحث اللقاء، سبل التعاون لتعزيز القدرات المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في مجال الصحة المهنية من خلال التدريبات وورش العمل المختلفة لمشاركة أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء قاعدة بيانات للكشف الدوري على العاملين، والتي ستكون بمثابة رؤية متكاملة تتضمن كافة البيانات بداية من فحص دخول العمل والفحص الدوري والرعاية المهنية والوقائية، وتحديد الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المهنية بكافة قطاعات العمل ولكل وظيفة أو مهنة على حده، مما يسهم في إدارة منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمهارة وكفاءة عالية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية تطوير منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات المختلفة بهذا المجال، بما يتماشى مع أهداف هيئة الرعاية الصحية، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

أهمية إنشاء قواعد البيانات الموثوقة للصحة المهنية

ولفت السبكي، إلى أهمية إنشاء قواعد البيانات الموثوقة للصحة المهنية والنظام الإلكتروني لها، في إجراء تحليلات لتوفير بيانات وطنية من أجل فهم أفضل لأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتصلة بالعمل، واكتشاف الأخطار الجديدة والمخاطر الناشئة، ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل، علاوة على ذلك تحديد الأولويات وتنفيذ سياسات ونظم وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي لتعزيز زيادة الإنتاجية والنمو الإقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

و أعرب الدكتور نهيان هلال، عن سعادته لبحث التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بجهودها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وسعيها الدائم للعمل ومواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية، وبخاصة لتعزيز تطوير الصحة المهنية في مصر من خلال منظومة عمل متكاملة بمعايير عالمية، مؤكدًا أن هيئة الرعاية عملاق جديد في عالم الرعاية الصحية بالدول العربية والمنطقة.