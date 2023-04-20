«الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مارسيس» لإدارة دورة الدواء باستخدام الروبوتات الذكية

استقبل

أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المهندس محمد عبدالرحمن، المدير الإقليمي لشركة مارسيس للأنظمة الروبوتية، لبحث سبل تعزيز التعاون، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وفي بداية اللقاء، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون المستمر والمُثمر لشركة مارسيس مع هيئة الرعاية الصحية، لتطوير وتحسين كفاءة أداء خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، باستخدام الروبوتات الذكية، وكذلك التأمين الطبي للأحداث والمؤتمرات الهامة، وعلى رأسها التأمين الطبي لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي COP27.

التوزيع الأمثل للأدوية وتيسير حصول المرضى عليها

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون مع شركة مارسيس لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في أتمتة العمليات الروبوتية والذكية لإدارة دورة الدواء “الإدخال والتوزيع” داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مما يضمن التوزيع الأمثل للأدوية، وتيسير حصول المرضى عليها، وفي ذات الوقت التخفيف من العبء التشغيلي للقوى البشرية بالصيدليات داخل الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية، وبخاصة صيدليات العيادات الخارجية، وتعظيم الاستفادة من دورهم يالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو استخدام طرق جديدة لتحسين كفاءة وجودة أداء العمل، وأهمها الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، لتظل قادرة على المنافسة في سوق الرعاية الصحية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تلك التقنيات تجعل أداء الخدمات بشكل أكثر كفاءة ودقة ومرونة، كما تساعد القوى البشرية على السرعة في أداء المهام وتوفير الوقت للتركيز على مجالات خبرتهم والقيام بالأعمال الإبداعية وذات القيمة المضافة، إضافة إلى أنها تمكِّن من اتخاذ قرارات أفضل بمساعدة الذكاء الاصطناعي من خلال معلومات أكثر تحليلًا وعمقًا.

وتابع السبكي: تساعد أتمتة العمليات المتعلقة بإدارة دورة الدواء “الإدخال والتوزيع” داخل المنشآت الصحية للهيئة على تنفيذ الأعمال بصورة أسرع، واختصار الخطوات، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتقليل الأخطاء البشرية أو الشائعة أو الهادر، لافتًا إلى أن أتمتة عمليات إدارة دورة الدواء تعزز من جودة أداء الخدمة ومفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية والابتكار والاستدامة ، ومشيرًا إلى أنها تعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتأمين منظومة الدواء بشكل متكامل داخل المنشآت الصحية التابعة لها.

«الرعاية الصحية»: استخدام التكنولوجيا واستكمال رقمنة الخدمات

وتابع: نمضي قُدمًا لإطلاق خدمات صحية مبتكرة وعدد من المشاريع والمبادرات التي ترتكز على استخدام التكنولوجيا واستكمال رقمنة الخدمات، وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعي، والذي يُمكِِّن الخدمات الصحية المستقبلية بالهيئة من إدخال الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، واستمرارية تعزيز مكانة الهيئة وريادتها عالميًا بالمجالات المتخصصة بالطب والرعاية الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الصحية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

إمكانية الروبوتات في القيام بعدد كبير من الأنشطة

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالرحمن، المدير الإقليمي لشركة مارسيس، عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة المصرية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبمعايير عالمية، منوهًا إلى أهمية توظيف البرمجة والتقنيات المتطورة لدعم كافة القطاعات بشكل عام، والقطاع الطبي بشكل خاص، وإمكانية الروبوتات في القيام بعدد كبير من الأنشطة بسرعة، وبكميات كبيرة، وبدون الموارد البشرية، وبدقة متناهية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الجهات المعنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية، في ضوء تنفيذ أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتورة غادة شاكر، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة نشوى جودة، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.