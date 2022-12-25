«الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع كبار المسئولين بالسعودية في مجالات الخدمات الطبية المتقدمة

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في طاولة مستديرة مع كبار المسئولين بالقطاع الصحي الحكومي والجامعي والخاص والمستثمرين بالشركات الرائدة في مجال الرعاية الطبية المتقدمة والتكنولوجيا والحلول الرقمية لخدمات الرعاية الصحية، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

واستعرض اللقاء، أهم الإنجازات والتطورات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر، والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وحجم الإنجاز والدور الذي تقوم به هيئة الرعاية الصحية في تطوير نماذج الرعاية الصحية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية، والحوكمة الإكلينيكية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وغيرها من المحاور لضمان توفير أفضل خدمة وتكامل الرعاية الصحية للمنتفعين.

وتطرق اللقاء، إلى كيف أصبحت مصر تركز على قطاع الرعاية الصحية باعتبارها أحد المقومات الرئيسية لبلوغ أهدافها التنموية في القطاعات الأخرى، لافتًا إلى المستقبل الكبير الذي ينتظر هذا القطاع والذي يشهد تطورات كبيرة ويمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط.

تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والسعودي

وتناول اللقاء، بحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات، ومشاركة التجارب الناجحة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين البلدين للاستثمار في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة أهمية تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدول العربية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية وأدائها لشعوبها، لافتًا إلى عمق العلاقات المصرية السعودية التاريخية والمتينة، وتابع: “نتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة بهدف النهوض بمستوى قطاع الرعاية الصحية بشكل يخدم مصلحة البلدين”.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل فرصة مثالية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال للإستثمار بمصر، ومنظومة التحول الرقمي للخدمات، وتقديم حلول عصرية من شأنها تعزيز نوعية الحياة وتحسين وتكامل الخدمات للمنتفعين.

بناء علاقات وشراكات مستدامة في مجال الرعاية الصحية والتحول الرقمي

ولفت السبكي، إلى حرص الهيئة على بناء علاقات وشراكات مستدامة للخدمات لتنطلق نحو أهداف واعدة وتحقيق رؤية طموح تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 للوصول إلى التنمية المستدامة، وكذلك تدشين أعمال ريادية متجددة ومستدامة، واستخدام تقنيات متقدمة تساهم في تعزيز مسيرة النمو والازدهار بقطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي للخدمات في مصر والوطن العربي.

وضمت الطاولة المستديرة، كلًا من الدكتور عمار حجازي، وكيل مساعد وزارة الصحة السعودية للتحول الرقمي، والدكتور فهد العييري، عميد معهد الدراسات الاستشارية بجامعة القصيم، و أحمد الحناكي، مدير عام إدارة الاستثمار بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، و إهاب الحكم الإتاسي، المدير التنفيذي بمركز التميز الوطني للترميز الطبي وحساب التكاليف، والدكتور عماد الذكير، رئيس البورد العام لشركة انتير هيلث كندا، والدكتور علي الحربي، المدير الطبي الإقليمي لمجموعة مراكز ديافيرم لغسيل الكُلى بالمملكة العربية السعودية، والدكتور سليمان محمد بن معيوف، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدون للخدمات الاكتوارية.

كما ضمت من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

إضافة إلى قيادات ومسئولي شركة صلات لحلول الأعمال، الدكتور محمد الجمعه، عضو مجلس إدارة الشركة، و فايز الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة، و أحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، و هيثم إبراهيم، المدير المالي للشركة، وهبة فتوح، مديرة قسم التدريب في الشركة، و أيمن حريرة، مدير عمليات للشركة.