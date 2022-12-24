«الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «صلات» في تبادل الخبرات والتحول الرقمي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع مسئولي وقيادات شركة صلات لحلول الأعمال، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مفاهيم التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات، وترسيخ الممارسات الإيجابية من خلال حزم من الحلول الإلكترونية المتكاملة الآمنة التي تساعد على إدارة دورة الإيرادات وإتمام الإجراءات وتسريعها وسلامتها، وتقديم حلول تقنية موثوقة ومبتكرة تساعد على تسريع عملية التحصيل والحصول على نتائج مُرضية بأسرع وأسهل الأنظمة والمنهجيات.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير استخدام الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية، للتشغيل والجودة الشاملة للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على منتفعي التأمين الصحي الشامل في استمرارية الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية المقدمة.

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة التعاون والاستفادة من الخبرات في مجال رقمنة خدمات الرعاية الصحية، وحلول مبتكرة في مجال إدارة التكاليف، والتدريب لتأهيل العاملين، وعقد مجموعات عمل تضم الكوادر البشرية المتميزة من الجانبين لتبادل الخبرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مما يساهم في ترشيد الإنفاق الصحي، ويحقق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية بالبلدين.

أهمية التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لضبط وحوكمة الأداء

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لضبط وحوكمة الأداء، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من كافة الخبرات المتميزة والتجارب العربية والدولية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية، وأهمية تطوير استخدامات التكنولوجيا في أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وأثر تطوير الخدمات والاستثمار في التكنولوجيا لتسهيل إجراءات العمل بتطبيقات عملية واقعية، والارتقاء بأداء خدمات الرعاية الصحية المتقدمة.

وتابع: نسعى إلى ربط إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بتوجهات الدولة ودعم خططها الاستراتيجية نحو بناء مصر الرقمية.

وأعرب الجانب السعودي من شركة صلات لحلول الأعمال، عن سعادته للقاء والتنسيق للتعاون المشترك مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بحجم إنجازاتها في مجال الخدمات الطبية بمصر، وانعكاسات ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية، كما أبدى الجانب السعودي كامل استعداده للتعاون المشترك.

وضم اللقاء من جانب شركة صلات لحلول الأعمال، الدكتور محمد الجمعة، عضو مجلس إدارة الشركة، وفايز الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأحمد عماد، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وهيثم إبراهيم، المدير المالي للشركة، وهبة فتوح، مديرة قسم التدريب في الشركة، وأيمن حريرة، مدير عمليات للشركة، كما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.