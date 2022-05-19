«الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «جايكا» لتحسين جودة الخدمات الطبية

استقبل الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية وفد رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

عقد عدة اجتماعات متتالية لمتابعة المشروع

وناقش الاجتماع، أوجه التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في المشروع الخاص باستمرارية تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات متتالية لمتابعة المشروع؛ مما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية.

وتناول الاجتماع، بحث دعم هيئتي “العامة للرعاية الصحية، العامة للتأمين الصحي الشامل”، فيما يخص إدارة المطالبات، ووضع السياسات والإجراءات وأدلة العمل الخاصة بضبط وتسوية المطالبات، إضافة إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين في دورة عمل المطالبات بأكملها على جميع المستويات من خلال أحدث البرامج التدريبية على ذلك، وكذلك دورات تدريب المتدربين TOT للعاملين.

أهمية التعاون لتبادل المعرفة والخبرات مع الجانب الياباني

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التعاون لتبادل المعرفة والخبرات مع الجانب الياباني للدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعمليات تجميع الاشتراكات ونظم الإحالة الإلكترونية للمنتفعين، إلى جانب المشاركة بالتوعية بأهمية ومميزات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في علاج كل المصريين بعدالة وكرامة ودون تمييز، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن (جايكا) هي أحد شركاء التنمية الدوليين في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي تعزز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية وميكنة الخدمات والتعاملات الإلكترونية، والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة للمنظومة وحسن إداراتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دعم الكثير من الجهات لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موجهًا الشكر لكل شركاء النجاح، ومنها (جايكا) لدعم قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، مؤكدًا قوة العلاقات بين مصر واليابان وتقديم الدعم المستمر.

الاستفادة من الجانب الياباني لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل

ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أهمية مشاركة (جايكا) كأحد الجهات الممثلة للخبرات اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من ممارسات الجانب الياباني السليمة في دعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مُثمِّنًا الإسهامات العديدة لجايكا، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية، والذي تهدف في المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الحرص على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك مع (جايكا) لدعم نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، على نحو يسهم فى توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المواطنين.

ومن جانبه، أشاد وفد (جايكا) بتطور خدمات الرعاية الصحية في مصر، ومطابقتها للمعايير العالمية، وأثر منظومة التأمين الصحي الشامل على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وارتكازها على استخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، والتحول الرقمي للخدمات الذي أدى إلى تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية بكل سُهولة ويسر، مؤكدين استمرار دعمهم لنجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبناء نظام رعاية صحية قوي وفعال وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030، باعتبارهم شركاء للتنمية ودعم لنجاح أي منظومة.