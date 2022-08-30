«الرعاية الصحية»: بدء تفعيل منظومة «التطبيب عن بُعد» بمستشفيات الهيئة

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية إنَّ الهيئة بدأت في تفعيل منظومة التطبيب عن بٌعد بمنشآت ومستشفيات الهيئة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بلغ أكثر من 4,6 مليون مواطن، مضيفًا أن خدمات الرعاية الصحية يتم تقديمها للمنتفعين، بمستوياتها الثلاثة، من خلال 156 منشآة صحية، ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة.

وأضاف، بأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بلغت حتى الآن، 1514 سرير داخلي، و 389 أسرة رعايات مركزة، و 195 حضانات، و 503 ماكينات للغسيل الكُلوي.

وتابع أنه تم تقديم ما يقرب من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، منها 214,418 عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأكد أن إجمالي حالات العيادات الخارجية بلغت أكثر من 1,8 مليون حالة، وإجمالي الفحوصات بلغ أكثر من 5,3 مليون فحص، ووصل إجمالي عدد حالات الرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة أكثر من 6,5 مليون حالة.

ونوه، إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة والمسجلة بمعايير GAHAR بلغ 108 منشآة صحية، لافتًا إلى أن نسب رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، تخطت الـ 87%، مضيفا أن نسب إنجاز حل شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تخطت الـ 97%.