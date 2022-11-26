أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث لهيئة الرعاية الصحية، تحت عنوان نبني حضارة طبية، ثلاث سنوات تأمين صحي شامل.

وتمكن المشاركون، خلال الحفل، من محاكاة الشعور بقصة نجاح التأمين الصحي الشامل من على أرض الواقع، حيث تتضمن تقنية “الهولوجرام” ظهور الصور بشكل متعدد الأبعاد يعطي صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورًا مرئيًا ومسموعًا بوجود الحدث أمام عينيه.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى توظيف تكنولوجيا الهولوجرام في بناء مشاهد محاكاة افتراضية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنجازات هيئة الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن العرض فرصة استثنائية لجذب المشاركين بالملتقى، وزيادة تفاعلهم في عرض فريد يُحاكي قصة نجاح التأمين الصحي الشامل الجديد من على أرض الواقع.

فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم الترويج للتأمين الصحي الشامل في مصر، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة خلال الأحداث والمؤتمرات المهمة الدولية والملتقيات الكبرى.

تجدر الإشارة، إلى إطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كبار الشخصيات العربية والدولية المهمة والمؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، تحت شعار (نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة .. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل)، تزامنًا مع مرور 3 سنوات على تدشين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019.