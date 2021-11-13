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الرعاية الصحية ببورسعيد تدشن حملة لاكتشاف مرضى السكر

بإجراء الفحص الدوري الشامل وتحاليل السكر اللازمة والعديد من خدمات مستشفيات الهيئة المتميزة لتفادي مضاعفات مرض السكري
أماني العزازي 7:56 م, السبت, 13 نوفمبر 21 7:56 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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دعت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى شعبان المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، للمشاركة بحملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» لإجراء الفحص الدوري الشامل وتحاليل السكر اللازمة والعديد من خدمات مستشفيات الهيئة المتميزة لتفادي مضاعفات مرض السكري.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، حملة “سكرك موترك … فى ايدك تسيطر ” بحديقة المنتزه، والتى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل»، تضامنا مع مرضى السكري للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الدكتور مصطفى شعبان .

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وتابع المحافظ إقبال المواطنين على الحملة للاطمئنان على صحتهم ، موجها بتذليل أى عقبات للوصول لأكبر عدد من المواطنين بمدينة بورسعيد ، كما وجه الشكر لأطقم الجيش الابيض على الجهود المتواصلة وتوفير خدمات طبية مميزة فى إطار التأمين الصحى الشامل .

وكانت ادارة التسويق وريادة الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بقيادة دكتورة هبة الحديدي، وفريق العمل بالإدارة قد بدإت تدشين الحمله التى استمرت فعالياتها لليوم الثاني بحديقة المنتزه، ، وتم تجهيز عدة خيام مجهزة بأعلي الخدمات الطبية والصحية، مع وجود نخبة من أمهر الأطباء، برعاية إحدى شركات الأدوية، وتستمر الحملة ليوم الأحد القادم بحديقة المنتزة فى نطاق حي العرب، وايضا بغرب محافظة بورسعيد منطقة “الجرابعة”.

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وتوفر الحملة خدمة الفحص الدوري الشامل، خدمة تقديم اللقاح، طبيب باطنة، طبيب غدد صماء، طبيب أوعية دموية، طبيب تجميل، طبيب قلب ،طبيب للكشف عن قاع العين oct، طبيب أسنان، و عيادة لتقديم نصائح للسيدات الحوامل

وتشهد الهيئه العامه للرعاية الصحيه حاله من الاستنفار فى ضوء الموجه الرابعه من جائحه كورونا حيث تعمل كافة مستشفياتها التابعه بكامل طاقتها ،

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بقلم أماني العزازي

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