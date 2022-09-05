«الرعاية الصحية»: انضمام مجمع الأقصر الطبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقاً) ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي بمحافظة الأقصر بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ويشتمل مجمع الأقصر الطبي الدولي علي المبني الرئيسي الذي يضم قسم الطوارئ وقسم الحروق، وقسم الاشعة، وأقسام العمليات، وقسم الولادة وقسم الحضانات، وقسم الاورام، والمعامل وقسم المناظير وقسم العناية المركزة، وقسم الاقامة الداخلية للمرضى وقسم زراعة النخاع وقسم الحالات الحرجة .

ويضم المجمع مباني ملحقة بالمبني الرئيسي منها المبني الاداري ، قسم العيادات الخارجية ، بنك الدم الإقليمي ، مبني عيادات الرمد ، مبني الغسيل الكلوي ومبني الأجنحة الفندقية.

وكشفت الهيئة عن استلام المبني الاداري وقسم العيادات الخارجية وبنك الدم الإقليمي ومبني عيادات الرمد ومبني الغسيل الكلوي ويتم تقديم الخدمة على أكمل وجه من خلال العيادات الخارجية ( الرمد – الباطنة العامة – الجراحة العامة – العظام – المفاصل – الأورام – القلب – جراحة القلب والصدر – الأطفال – الصدرية – النساء والتوليد – جراحة المخ والأعصاب – جراحة التجميل – جراحة الأوعية الدموية – المسالك – الجلدية – النفسية والعصبية – الأنف والأذن – الوجه والفكين – المبتسرين )

كما يتم استقبال حالات الغسيل الكلوي على مدار 24 ساعة وتقديم مستوى عال من جودة الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية لتوفير جميع سبل الراحة للمرضى خلال جلسات الغسيل .

ويتم الكشف بالعيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بالعيادات الخارجية لـ20 مستشفى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي بالعيادات الخارجية لـ20 مستشفى تابعًا لهيئة الرعاية الصحية فى ـ4 محافظات، ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما كشفت الهيئة عن الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 122 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»