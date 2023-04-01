«الرعاية الصحية»: الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر

هنأ

إدارة هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تجديد الثقة به لفترة جديدة، مشيدًا بجهوده المبذولة في الفترة الماضية، للتكامل مع أجهزة الدولة في بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال ومرن ومستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الشهري، رقم (59)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

مشروع قرار إصدار لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالهيئة

وناقش الاجتماع، مشروع قرار إصدار لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالهيئة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد لائحة التحقيق والجزاءات، كما أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة الانتهاء من لائحة النظام الأساسي، والتي تضم كافة اللوائح المتعلقة والمنظمة للعمل بالهيئة، تمهيدًا لاعتمادها.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة مقترح صرف بدل إضافي عوضًا عن الوجبات الغذائية للعاملين بالمراكز ووحدات طب الأسرة في المناطق النائية والمتطرفة وذات الطبيعة الخاصة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف بدل إضافي لهؤلاء العاملين، ومنهم العاملين بوحدة طب أسرة سهل الطينة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر

واستعرض الاجتماع، المؤشرات المالية لأداء الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2023/2022، حيث أوضحت المؤشرات أن الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر نتيجة للفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به الهيئة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، وحيث أكد السبكي أن المؤشرات المالية تؤهل للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد الخدمات، واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية.

دراسة حزمة إضافية من الخدمات للرعاية الطبية المنزلية

وتطرق الاجتماع، إلى دراسة حزمة إضافية من الخدمات للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حيث أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى بدء ذلك بالعمل على إطلاق مبادرة “رمضان بصحة لكل العيلة” للرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة كفاءة التشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، إضافة إلى استمرار بذل مزيد من الجهد بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، العامة “للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية”، لتسريع وتيرة تنفيذها، وامتدادها إلى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بهدف الدفع إلى مزيد من التقدم في قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (59)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة.

كما شارك الاجتماع، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمستشار علي محرم، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية، والدكتور جمال رطبة، المستشار المالي لرئيس الهيئة والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة.