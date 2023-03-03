الرعاية الصحية: المنشآت الطبية الخضراء تقدم خدمات سياحة علاجية بجودة عالمية

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أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، آراء الأجانب والوافدين للسياحة العلاجية حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي، لمحافظة جنوب سيناء، وتفقده عددا من المنشآت الصحية للاطمئنان على التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، رابع محافظات تطبيق المنظومة.

وأشار السبكي، إلى أن محافظة جنوب سيناء ستصبح عاصمة السياحة العلاجية في مصر، بما تمتلكه من مقومات هائلة تُمكِّنها من أن تصبح أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العلاجية، وأحد أهم الوجهات المتفردة للوافدين إلى مصر بغرض السياحة والعلاج.

وأضاف السبكي، أن الفترة القادمة ستشهد تطورات عديدة لاستكمال مسيرة التنمية بملف السياحة العلاجية، كهدف استراتيجي للهيئة، وكأحد مصادر زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى جهود الهيئة في تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية داخل مستشفياتها تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية “نرعاك في مصر”، لضمان توفير أفضل خدمة للوافدين الأجانب بغرض العلاج بمصر.

وتابع السبكي: نمتلك منشآت صحية خضراء ومعتمدة ومجهزة على أعلى مستوى تضمن تقديم خدمات طبية بمستوى عالمي متميز، ومؤكدًا امتلاك هيئة الرعاية الصحية القدرة والجدارة لفعل ذلك، والتي أثبتتها في نجاحها بالتأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، والإشادات التي حصدتها الهيئة على كافة المستويات من المرضى الذين تلقوا الخدمة، سواء كانوا من الوفود الرئاسية أو الوزارية أو الوفود المصاحبة والسائحين بمدينة شرم الشيخ.