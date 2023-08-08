«الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية أغسطس القادم

عقد أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية اجتماعًا مع قيادات ومسئولي وأعضاء الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، وذلك لمتابعة تطورات العمل ومؤشرات الأداء بالإدارة، والنظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية إلكترونيًا باستخدام تطبيق HITS، في إطار تنفيذ التطوير والارتقاء المستمر بالعنصر البشري.

ووجه السبكي، بالتشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية خلال شهر أغسطس القادم، والتي تشمل “بيانات الموظفين، تقييم الأداء، الاستحقاقات”، كما وجه بامتداد المنظومة إلى الفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، ومؤكدًا على تفعيل المنظومة بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد، على استمرار عمليات التدريب النظري والعملي على حسابات المنظومة والنماذج الإلكترونية المتكاملة لها لضمان الاستخدام الجيد لها وتحقيق مستهدفاتها، ومؤكدًا ربط المنظومة الإلكترونية مع منصة التدريب الإلكتروني للهيئة “LMS”، كما أشار إلى ربط تقييم أداء العاملين بالالتزام ببرنامج التأهيل الإلزامي للهيئة لضمان جودة مخرجات العمل وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الاجتماع، إلى أن العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن دمج ذوي الخبرة بالطاقات الشابة حقق نموذجًا ناجحًا في إدارة وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لهيئة الرعاية، ومؤكدًا ضرورة تعميم هذا النموذج بالفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

«السبكي»: هيئة الرعاية الصحية ستصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ 7 السنوات المقبلة

وأشاد السبكي، بالجهود المتميزة في العمل وتطورات مؤشرات الأداء بالإدارة العامة للموارد البشرية، وبخاصة منظومة عمل المخاطبات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ 7 السنوات المقبلة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، وتابع: أن القوى البشرية هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لعملية الإصلاح الصحي الشامل الذي تقوم به الدولة المصرية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، خطة تشغيل المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، والتي تختص بإدارة كل المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل إلكتروني بالكامل، وتشمل مكونات أهمها “بيانات الموظفين، الاستحقاقات، تغيير الحالة، الجزاءات، الإجازات، التدريب، التعيينات، التقييم، إدارة الوقت، المستندات”، إضافة إلى تيسير الإجراءات الجماعية وإصدار التقارير حسب حاجة العمل، وتكاملها مع المنصات الإلكترونية الأخرى مثال منصة التدريب الإلكتروني للهيئة “LMS”.

وأشار السبكي، إلى أهمية الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، مؤكدًا أنها تسهم في تحقيق الانضباط بالعمل، وإدارة الوقت، والعدالة في التقييم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية، ومراقبة الأداء على جميع المستويات الوظيفية، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة مخرجات العمل، ومؤكدًا أنها عامل مهم ورئيسي لتطوير الأداء الوظيفي بالهيئة والإدارة الناجحة للهيئات الصحية تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ولفت، إلى أن الموارد البشرية تشكل إحدى الأولويات والأساسيات التي يجب أن تحتل المساحة الأكبر من الاهتمام لدى القيادات الصحية، ومؤكدًا على صرف محفزات مالية واستثنائية للعاملين الأكثر تميزًا وابتكارًا، كما أكد أن ولاء وانتماء العاملين ركيزة أساسية في نجاح عمل الهيئة، وتحقيق أعلى مؤشرات الأداء بها، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية مع العاملين يُحفز دور الموظف على العمل

وأشار السبكي، إلى أن مناقشة مستقبل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية مع العاملين يُحفز دور الموظف على العمل، ويزيد من إنتاجيته، ويحقق معادلة النجاح بشكل أيسر وأسرع، وأن الاهتمام الذي توليه الهيئة لتطوير الموارد البشرية إيماناً منها بالمهمة والدور الاساسي الذي تقوم به الكوادر البشرية في الإرتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية، متابعًا نستهدف الوصول لبيئة عمل إلكترونية بالكامل لضمان دقة وجودة مخرجات العمل واستمرارية تحسين أدائه.

رؤية الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية

وأكد، المُضِّي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية ورؤية الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية في ضوء اهتمامات الدولة واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة، وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تشهد تسارعًا كبيرًا في التحول الرقمي بجميع المجالات، ومؤكدًا أنه ركيزة أساسية لبناء منظومة رعاية صحية قوية وفعالة وبمقاييس عالمية.