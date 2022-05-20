«الرعاية الصحية» : التدريب المستمر ركيزة أساسية لضمان الارتقاء بجودة الخدمات الطبية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات ختام البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة المنشآت الصحية AHSP (advanced health system program)، لتدريب مديري المستشفيات والمديرين الطبيين ومديري الطوارئ وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق الزووم.

تدريب هيئة الرعاية الصحية

توجيه الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبي والمتدربين على التفاعل

واستهلّ الدكتور أحمد السبكي مشاركته بالبرنامج التدريبي بتوجيه الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبي والمتدربين على التفاعل والمستوى المتقدم الذي تم إحرازه أثناء التدريب،

كما تقدم بالتهنئة للفريق الطبي بمستشفى إيزيس التخصصي الفائز بجائزة أفضل مشروع تطويري لحل أحد أهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المستشفى من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبي المتقدم، بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأضاف السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تتعامل مباشرة مع المرضى باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد،

مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي تُوليه الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر كركيزة أساسية لتطوير نظام تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية والمتقدمة.

العمل باستمرار على تطوير وتنمية قدرات القوى البشرية

وتابع السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تلاحظ عن كثب المبدعين والمبتكرين، وخاصة من الكوادر الشبابية الصاعدة لاختيار أفضلها لشغل المناصب القيادية والإشرافية بالهيئة ودمجها مع ذوي الخبرة،

إضافة إلى العمل باستمرار على تطوير وتنمية قدرات القوى البشرية أثمن مورد لدى الهيئة، بما يحقق الوصول لأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية القابلة للتطبيق بشكل فعلي

ولفت الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بختام فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لنظم إدارة منشآت الرعاية الصحية AHSP، اليوم، عبر تطبيق الزووم، إلى اهتمام الهيئة بالبرامج التدريبية المتميزة القابلة للتطبيق بشكل فعلي، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة،

مشيرًا إلى أنه ستعمل الهيئة على تنفيذ الأفكار المبتكرة بالمشروعات التطويرية المقدمة ضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة؛ إيمانًا بأن جودة الخدمة الطبية تنبع من جودة الإدارة ووجود قيادات متميزة داخل المنشآت الصحية تضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن برنامج نظم إدارة منشآت الرعاية الصحية المتقدم AHSP، هو برنامج تدريبي معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، لتدريب مسئولي منشآت الرعاية الصحية على نظم الإدارة ومفاهيم ومهارات القيادة والتطوير المستمر مع تحسين جودة الخدمة المقدمة،

لافتة إلى أنه استهدف البرنامج التدريبي مدراء المستشفيات والمديرين الطبيين، ومديري الطوارئ، وأعضاء إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، وذلك على مدار 3 أيام متتالية.

محاور التدريب

وأضافت أنه ارتكز البرنامج التدريبي على عدة محاور أهمها، (النظام البيئي للرعاية الصحية، النماذج العالمية للرعاية الصحية، الفروق الفردية للمرضى وعلاقتها باتخاذ القرار المناسب، طرق اتخاذ القرار، الاستمرارية في تطوير الجودة وأمان وسلامة المريض)،

إلى جانب مسابقة لإعداد مشروعات خاصة بأهم المشاكل والتحديات التي تواجهها المنشآت الصحية أثناء التشغيل، وحلولها بطرق مبتكرة من خلال تطبيق خطوات البرنامج التدريبي المتقدم.

المشاركون في التدريب

وتابعت أنه شارك بالبرنامج التدريبي، عدد من القيادات بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية، تضم كلًّا من د. أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، د. مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير إدارة شئون الأفرع، د. محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب، د. أحمد العزب، مدير إدارة البحث والتطوير،

إضافة إلى د. أحمد محمد الطاهر، استشاري المسالك البولية بجامعة أسيوط ورئيس اللجنه الطبية العليا بالمحافظة، د. أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، د. علياء عبدالرازق، عضو بالإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة،

د. سمير حبيب، عضو بمجلس إدارة شركة ميرك، د. أحمد شحاتة، مدير القطاع الحكومة بشركة ميرك، والذين شاركوا بتشكيل لجنة للتحكيم لمناقشة المشروعات المطروحة من المشاركين بالبرنامج التدريبي واختيار أفضل مشروع تطويري، بما يحقق استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، واستدامة مطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

واستكملت أنه قام بالبرنامج التدريبي، د. وليد فؤاد، مدرب معتمد لإدارة الأعمال بالتعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وخبير بإدارة الرعاية الصحية بمختلف المنشآت الصحية في مصر والشرق الأوسط، د. محمد أنور، رئيس لجنة الاعتماد التنفيذي المصري السابق ومدرب إدارة المستشفيات بالجامعة الأمريكية،

كما تم التدريب تحت إشراف د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة وتنمية المواهب بهيئة الرعاية الصحية، د. داليا الريس، مسئول التدريب غير الطبي بهيئة الرعاية الصحية، د. هاجر عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر، د. أحمد سيد، مسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة بالأقصر.

ولفتت إلى أنه قام بتنظيم البرنامج التدريبي، إدارة إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة ميرك؛ إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة الأدوية وتطوير خدمات الرعاية الصحية.