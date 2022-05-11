«الرعاية الصحية»: البنك الدولي يشيد بنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة ببورسعيد، باعتبار بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل و نواة المنظومة الجديدة.

جانب من زيارة وفد البنك الدولي لمنشآت الرعاية الصحية

وأوضح بيان الهيئة، أن زيارة وفد البنك الدولي شملت مستشفى الرمد، ومركز صحة أسرة الحي الإماراتي، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إلى تعزيز أوجه الشراكة بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية في دعم نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في استمرارية النهوض بالقطاع الصحي المصري، والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية للتجربة المصرية

وأشارت الهيئة، إلى هدف الزيارة والوقوف على مدى نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية للتجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع ، بمحافظة بورسعيد، فضلًا عن التعرف على نجاحات تطبيق المنظومة الجديدة في مصر وإنجازاتها.

وأضافت الهيئة؛ اطَّلع الوفد على جهود الهيئة باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، في استحداث الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة واستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتحقيق أعلى نتائج الجودة في الخدمات الطبية المقدمة، وعمليات تدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم المهنية، وتجهيز عدد من الأجنحة الفندقية للإقامة الداخلية لتوفير بيئة صحية هادئة للمرضى، وذلك بما يحقق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

الإشادة بإمكانيات منشآت هيئة الرعاية الصحية

هذا، وفي غضون الزيارة، أشاد وفد البنك الدولي، بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت الهيئة بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى.

التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات

ووصولًا إلى خدمات الطبية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتي أثرت على سرعة تطور الخدمات الطبية بمصر، وتدل على تطور الفكر الإداري للمنظومة، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي المصري .