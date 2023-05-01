«الرعاية الصحية»: إنشاء وحدة الملائمة وتقييم الدواء بمستشفيات الهيئة

عقد

إدارة هيئة الرعاية الصحية اجتماعه الشهري رقم 60 برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، والتي تختص بإدارة كل المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل إلكتروني بالكامل، وتشمل عدة مكونات أهمها “بيانات الموظفين، الاستحقاقات، تغيير الحالة، الجزءات، الإجازات، التدريب، التعيينات، التقييم، إدارة الوقت، المستندات”، إضافة إلى تيسير الإجراءات الجماعية وإصدار التقارير حسب حاجة العمل، وتكاملها مع المنصات الإلكترونية الأخرى مثال منصة التدريب الإلكتروني للهيئة “LMS”.

اعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية للموارد البشرية

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية للموارد البشرية بالمقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الفروع بالمحافظات، وفقًا للنماذج المميكنة بالكامل باستخدام تطبيق HITS، ابتداءً من شهر يونيو القادم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أهمية الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، لافتًا إلى أنها تسهم في تحقيق الانضباط بالعمل، والعدالة في التقييم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية، ومراقبة الأداء على جميع المستويات الوظيفية، وبالتالي تحسين كفاءة وجودة مخرجات العمل، ومؤكدًا أنها عامل رئيسي لتطوير الأداء الوظيفي بالهيئة تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة زيادة حوافز الجدارة والتأمين الشامل في ضوء توجهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المادية للأطقم الطبية.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة الملائمة وتقييم الدواء بالهيئة، وأهداف عمل الوحدة، وكيفية تشكيل اللجان ومهامها، والأدلة العلمية، وتفعيل الصيدلة الإكلينيكية، والممارسة الجيدة في صرف الأدوية، وآلية تثقيف ومتابعة المرضى، والتعاون العلمي والتشغيلي مع هيئة التمريض، حيث وافق المجلس على إنشاء الوحدة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بتنسيق عمل وحدة الملائمة وتقييم الدواء مع وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة، ووضعهما في إطار متواصل من العمل؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، والاستخدام المناسب والآمن والفعال للأدوية من خلال برنامج مراقبة وتقييم منتظم ومستمر ومتطور قائم على المعايير، وتقييم أمان الأدوية على المرضى، وتقييم كفائتها.

بروتوكول تعاون بين الهيئة ومجموعة أبولو الهندية لإيفاد 500 طبيب سنويًا للتدريب بالهند

ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ، على إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة ومجموعة أبولو الهندية لإيفاد 500 طبيب سنويًا للتدريب بدولة الهند على مجالات زراعة الأعضاء بالمركز الطبي التخصصي لزراعة الأعضاء بمستشفى أبولو دلهي، كأكبر مستشفى على مستوى العالم قامت بعمليات زراعة الأعضاء، وذلك كأولى نتائج زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لدولة الهند، للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية(AHCI) 2023، شهر إبريل الماضي، وتفعيلًا للبيان المشترك الموقع بين مصر والهند للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها “الرعاية الصحية”.