الرطوبة تصل لـ 85%.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل فى الفترة من غد الجمعة وحتى الأربعاء القادم، إذ ترتفع الرطوبة على مدار تلك الفترة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المتوقعة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب نهارا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا وفق درجات الحرارة وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة في القاهرة 34 للعظمى و37 المحسوسة، والسواحل الشمالية 31 للعظمى و35 المحسوسة، وجنوب سيناء 40 للعظمى و 43 المحسوسة، وشمال الصعيد 36 للعظمى و 38 للصغرى.

درجات الحرارة السبت المقبل

كما تصل درجات الحرارة السبت المقبل على القاهرة 34 للعظمى و37 المحسوسة، والسواحل الشمالية 31 للعظمى و35 المحسوسة، وجنوب سيناء 38 للعظمى و41 المحسوسة، وشمال الصعيد 36 للعظمى و38 المحسوسة، وشمال الصعيد 36 للعظمى و38 المحسوسة، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و43 المحسوسة.

وتتوقع أن تصل درجات الحرارة الأحد المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى و37 المحسوسة، والسواحل الشمالية 31 للعظمى و34 المحسوسة، وشمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 37 للعظمى و39 المحسوسة.

درجات الحرارة الإثنين المقبل

وذكرت الأرصاد، إن درجات الحرارة الإثنين المقبل تسجل على القاهرة والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 للعظمى و35 المحسوسة، وجنوب سيناء 38 للعظمى و41 المحسوسة، وشمال الصعيد 37 للعظمى و39 المحسوسة، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و42 المحسوسة.

وتابعت أن درجات الحرارة الثلاثاء المقبل تسجل فى القاهرة 34 للعظمى و37 المحسوسة، والسواحل الشمالية 30 للعظمى و35 المحسوسة، وجنوب سيناء 39 للعظمى و42 المحسوسة، وشمال الصعيد 37 للعظمى و39 المحسوسة، وجنوب الصعيد 42 للعظمى و43 المحسوسة.

وتبلغ درجة الحرارة الأربعاء المقبل على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى و 38 المحسوسة، والسواحل الشمالية 30 للعظمى و35 المحسوسة، وجنوب سيناء 39 للعظمى و 42 المحسوسة، وشمال الصعيد 37 للعظمى و 39 المحسوسة، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و 42 المحسوسة.