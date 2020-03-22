الرضوان والضفائر ينضمان لقائمة مصانع بورسعيد المتوقفة بسبب «كورونا»

قررت إدارة شركة سوموتمو غيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد إيقاف العمل بجميع مصانع الشركة فى محافظة بورسعيد والمنطقة الصناعية بـ ٦ أكتوبر ، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك حتى نهاية مارس الحالى .

وأكد أحمد مجدي العضو المنتدب للشركة أن ادارة المصنع استجابت علي الفور لمناشدة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان فور إطلاقها منذ عدة ايام بتعليق العمالة الوافدة ولفت الى قيام مجموعة مصانع الضفائر بحملة تطهير وتعقيم شاملة لجميع مصانعها وكذلك وسائل انتقال العاملين بالاضافة الي تخصيص اطقم طبية للكشف علي العاملين قبل دخولهم المصنع .

وقال مجدي إنه من المقرر استئناف العودة للعمل وبدء عمليات التشغيل اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل ٢٠٢٠ إلا اذا صدرت قرارات حكومية بتصعيد الإجراءات .



من ناحيتها واصلت محافظة بورسعيد اتخاذها للإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا” المستجد “كوفيد ١٩” وذلك بالاستعانة باطقم فنية لتطهير وتعقيم المستشفيات والهيئات والمؤسسات الحكومية ببورسعيد .

ومن المزمع استمرار حملات تعقيم وتطهير المستشفيات والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء الأحياء ضمن خطة المحافظة حرصاً على سلامة جميع المواطنين وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية .

اكتشاف ثاني حالة كورونا لعائد من العمرة

وناشد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد أبناء المحافظة القادمين من مناسك العمرة بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد ، بعد اكتشاف حالة ثانية لكورونا لعائد من العمرة أمس .

وأهاب المحافظ بالمواطنين القادمين من العمرة أيضا الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على رقم 01201461916 وذلك فى حالة ظهور أى أعراض خاصة بالفيروس المستجد والتى أوضحتها وزارة الصحة والسكان ، ويؤكد المحافظ ضرورة التزام كافة المواطنين بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن حفاظا على الصحة والسلامة العامة ، وحتى تمر هذه المرحلة الحرجة بسلام

المحافظ يشيد بتوقيف 5 مصانع للعمل بالاستثمار

ووجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد الشكر للمصانع التى قامت بإيقاف العمل داخلها خلال هذه الفترة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وإعلاء لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية ، حيث توجه بالشكر لمصانع دولفين ، سكاى تكس ، سى ار أس ، ليفريتى ، ميتكو ،بالمنطقة الاستثمارية والضفائر ،والرضوان بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد .

ويؤكد محافظ بورسعيد ضرورة التزام جميع المصانع بالإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، لحين انتهاء الاحتياطات الخاصة بالفيروس ، وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم بمحيط المصانع والالتزام بتعليمات النظافة العامة فى المؤسسات الخاصة ، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون بين جميع المواطنين لتحقيق مصلحة الوطن والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأمان والحفاظ على حياة المواطنين .

وكانت المال قد انفردت أمس بخبر اغلاق 5 مصانع بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء ومنعا للتكدس مع تراجع حركة التجارة العالمية بسببه .