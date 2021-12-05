الرصد البيئي بالإسكندرية يواصل حملات تطهير شنايش الأمطار ويرفع 80 طن مخلفات

واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة رشا شوقي، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر وشركة الصرف الصحي، الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية، لإزالة ورفع جميع أعمال تطهير الشنايش والمطابق المستمرة خلال الأيام الماضية، حيث تم رفع 80 طن مخلفات وتجريف التربة بشارع النقل والهندسة.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية والتنفيذية بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.