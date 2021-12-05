الإسكندرية

الرصد البيئي بالإسكندرية يواصل حملات تطهير شنايش الأمطار ويرفع 80 طن مخلفات

خلال الأيام الماضية
مها يونس 11:56 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 11:56 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة رشا شوقي، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر وشركة الصرف الصحي، الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية، لإزالة ورفع جميع أعمال تطهير الشنايش والمطابق المستمرة خلال الأيام الماضية، حيث تم رفع 80 طن مخلفات وتجريف التربة بشارع النقل والهندسة.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية والتنفيذية بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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