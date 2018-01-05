الرشيدي يهدي عمان لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخها

علي المصري أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي، اليوم الجمعة، على الإمارات 5- 4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبًا في الوقتين الأصلي والإضافي. وكان نجم المباراة التي أقيمت على استاد جابر الدولي في الكويت،

علي المصري





أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي، اليوم الجمعة، على الإمارات 5- 4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبًا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان نجم المباراة التي أقيمت على استاد جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي، الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصدّيه لركلة جزاء نفّذها الإماراتي عمر عبد الرحمن.