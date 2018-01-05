الرشيدي يهدي عمان لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخها

علي المصري
أحرز منتخب سلطنة عمان لقب بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه في النهائي، اليوم الجمعة، على الإمارات 5- 4 بركلات الترجيح، بعد تعادل المنتخبين سلبًا في الوقتين الأصلي والإضافي.
وكان نجم المباراة التي أقيمت على استاد جابر الدولي في الكويت، الحارس العماني فايز الرشيدي، الذي أنقذ منتخب بلاده في الدقيقة 89 عبر تصدّيه لركلة جزاء نفّذها الإماراتي عمر عبد الرحمن.
وقام بالأمر نفسه في ركلات الترجيح بتصدّيه للركلة الخامسة التي نفذها عبد الرحمن نفسه، قبل أن يسجل العماني محسن جوهر الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده.
وسجل لمنتخب عمان عبد العزيز المقبالي وسعد سهيل وأحمد مبارك “كانو” وسعيد الرزيقي ومحسن جوهر، وسجل للإمارات علي مبخوت وأحمد برمان وإسماعيل أحمد ومحمد المنهالي وأضاع عمر عبد الرحمن.
وحصد منتخب عمان اللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصده عام 2009، كما ثأر لهزيمته في نهائي 2007 على يد الإمارات.